Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

Ünlü oyuncunun Instagram'da yaptığı paylaşımlar birçok sosyal medya kullanıcısının ilgisini çekti ve kısa sürede gündem oldu.

Şimdilerde 42 yaşında olan oyuncunun fit hali ve genç görünümü ise çok konuşuldu. Pelin Ermiş için "Kim der 42 yaşında", "Beşir ne kaybettiğine dön de bir bak", "Zamanı durdurmuş gibi" yorumları yapıldı.