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Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Aşkı Memnu dizisinde canlandırdığı Cemile karakteriyle hafızalara kazınan Pelin Ermiş, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun son hali dikkat çekerken "Kim der 42 yaşında", "Beşir ne kaybettiğine dön de bir bak", "Zamanı durdurmuş gibi" yorumları yapıldı. İşte Pelin Ermiş'in son hali...

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 14:08 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 14:08
Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

Aşk-ı Memnu'da Cemile karakteri ile hafızalara kazınan Pelin Ermiş, tekrar bölümlerin yayınlanmasıyla birlikte gündeme geldi ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu.

Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

Ünlü oyuncunun Instagram'da yaptığı paylaşımlar birçok sosyal medya kullanıcısının ilgisini çekti ve kısa sürede gündem oldu.

Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

Şimdilerde 42 yaşında olan oyuncunun fit hali ve genç görünümü ise çok konuşuldu. Pelin Ermiş için "Kim der 42 yaşında", "Beşir ne kaybettiğine dön de bir bak", "Zamanı durdurmuş gibi" yorumları yapıldı.

Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

İşte Pelin Ermiş başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

Baran Akbulut

Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

Baran Akbulut

Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

Batuhan Karacakaya

Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

Batuhan Karacakaya

Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

Hayal Köseoğlu

Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

Hayal Köseoğlu

Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

Pelin Ermiş

Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

Pelin Ermiş

Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

Pelin Ermiş

Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

Pelin Ermiş

Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

Pelin Ermiş

Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

Pelin Ermiş

Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

Kıvanç Tatlıtuğ

Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

Kıvanç Tatlıtuğ

Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

Hande Erçel

Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

Hande Erçel

Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

Merve Boluğur

Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

Merve Boluğur

Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

Pınar Aydın

Aşkı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’i bir de şimdi görün: Kim der 42 yaşında!

Pınar Aydın