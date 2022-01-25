Kardeş acısı dinmiyor! Alişan öyle bir paylaşım yaptı ki görenleri kahretti! Buse Varol’un biricik eşinden özlem dolu satırlar
Kardeş acısı dinmiyor! Buse Varol'un biricik eşi o satırlarla yürek burktu! Ünlü şarkıcı Alişan, geçen sene koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı toprağa vermişti. Selçuk Tektaş'ın ölümüyle sarsılan Alişan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık kardeşini anmıştı. Ünlü şarkıcı yürek yakan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Karlı havaları artık sevmediğini söyleyen şarkıcı, kaleme aldığı satırlarla takipçilerinin duygulandırdı. İşte Alişan'ın o paylaşımı...
25.01.2022 18:11
- Son Güncelleme: 25.01.2022 18:11
İki çocuk babası Alişan, geçtiğimiz sene temmuz ayında hastanede koronavirüse tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkıldı.
Yaşadığı bu acıyı atlatamayan Alişan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık kardeşini andı. Ünlü şarkıcı yürek yakan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi