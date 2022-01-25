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Haberler Magazin Kardeş acısı dinmiyor! Alişan öyle bir paylaşım yaptı ki görenleri kahretti! Buse Varol’un biricik eşinden özlem dolu satırlar

Kardeş acısı dinmiyor! Alişan öyle bir paylaşım yaptı ki görenleri kahretti! Buse Varol’un biricik eşinden özlem dolu satırlar

Kardeş acısı dinmiyor! Buse Varol'un biricik eşi o satırlarla yürek burktu! Ünlü şarkıcı Alişan, geçen sene koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı toprağa vermişti. Selçuk Tektaş'ın ölümüyle sarsılan Alişan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık kardeşini anmıştı. Ünlü şarkıcı yürek yakan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Karlı havaları artık sevmediğini söyleyen şarkıcı, kaleme aldığı satırlarla takipçilerinin duygulandırdı. İşte Alişan'ın o paylaşımı...

25.01.2022 18:11 - Son Güncelleme: 25.01.2022 18:11
Kardeş acısı dinmiyor! Alişan öyle bir paylaşım yaptı ki görenleri kahretti! Buse Varol’un biricik eşinden özlem dolu satırlar

İki çocuk babası Alişan, geçtiğimiz sene temmuz ayında hastanede koronavirüse tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkıldı.

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Kardeş acısı dinmiyor! Alişan öyle bir paylaşım yaptı ki görenleri kahretti! Buse Varol’un biricik eşinden özlem dolu satırlar

Yaşadığı bu acıyı atlatamayan Alişan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık kardeşini andı. Ünlü şarkıcı yürek yakan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi

Kardeş acısı dinmiyor! Alişan öyle bir paylaşım yaptı ki görenleri kahretti! Buse Varol’un biricik eşinden özlem dolu satırlar

Bahçesindeki karları paylaşan şarkıcı, fotoğrafa düştüğü notla adeta takipçilerini duygulandırdı.

Kardeş acısı dinmiyor! Alişan öyle bir paylaşım yaptı ki görenleri kahretti! Buse Varol’un biricik eşinden özlem dolu satırlar

Karlı havaları artık sevmediğini söyleyen şarkıcı, "Sen o toprağın altında yatarken üzerine düşen her kar tanesi beni kahrediyor" ifadelerini kullandı.

Kardeş acısı dinmiyor! Alişan öyle bir paylaşım yaptı ki görenleri kahretti! Buse Varol’un biricik eşinden özlem dolu satırlar

İşte Alişan'ın yürek yakan o paylaşımı...

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