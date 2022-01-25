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Haberler Magazin Kardeşlerim’in Melisa’sıydı! Damlasu İkizoğlu küvet pozlarıyla olay oldu! İddialı pozlara ilk yorum oyuncu sevgilisinden geldi

Kardeşlerim’in Melisa’sıydı! Damlasu İkizoğlu küvet pozlarıyla olay oldu! İddialı pozlara ilk yorum oyuncu sevgilisinden geldi

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Melisa karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Damlasu İkizoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan İkizoğlu, banyoda verdiği iddialı pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. İkizoğlu'nun iddialı küvet pozlarına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yoğun ilgi gösterirken ilk yorum oyuncu sevgilisinden geldi. İşte Damlasu İkizoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozları...

25.01.2022 18:44 - Son Güncelleme: 25.01.2022 18:44
Kardeşlerim’in Melisa’sıydı! Damlasu İkizoğlu küvet pozlarıyla olay oldu! İddialı pozlara ilk yorum oyuncu sevgilisinden geldi

Ünlü oyuncu Damlasu İkizoğlu, Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Melisa karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Kardeşlerim’in Melisa’sıydı! Damlasu İkizoğlu küvet pozlarıyla olay oldu! İddialı pozlara ilk yorum oyuncu sevgilisinden geldi

Geçen haftalarda yapıma veda eden ünlü oyuncu, bu süreçte sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.

Kardeşlerim’in Melisa’sıydı! Damlasu İkizoğlu küvet pozlarıyla olay oldu! İddialı pozlara ilk yorum oyuncu sevgilisinden geldi

Son olarak imaj değiştirerek adından söz ettiren İkizoğlu, bu kez Instagram hesabında yayınladığı iddialı pozlarla gündeme geldi.

Kardeşlerim’in Melisa’sıydı! Damlasu İkizoğlu küvet pozlarıyla olay oldu! İddialı pozlara ilk yorum oyuncu sevgilisinden geldi

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, banyoda verdiği iddialı pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu

Kardeşlerim’in Melisa’sıydı! Damlasu İkizoğlu küvet pozlarıyla olay oldu! İddialı pozlara ilk yorum oyuncu sevgilisinden geldi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı. Geçen günlerde saçlarını kısacık kestiren İkizoğlu'na "İmajla birlikte pozlar da değişti", "Çok iddialı olmuş" yorumları yapıldı.

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