Kardeşlerim’in Melisa’sıydı! Damlasu İkizoğlu küvet pozlarıyla olay oldu! İddialı pozlara ilk yorum oyuncu sevgilisinden geldi

Kardeşlerim’in Melisa’sıydı! Damlasu İkizoğlu küvet pozlarıyla olay oldu! İddialı pozlara ilk yorum oyuncu sevgilisinden geldi
Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Melisa karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Damlasu İkizoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan İkizoğlu, banyoda verdiği iddialı pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. İkizoğlu'nun iddialı küvet pozlarına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yoğun ilgi gösterirken ilk yorum oyuncu sevgilisinden geldi. İşte Damlasu İkizoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozları...
25.01.2022 18:44
- Son Güncelleme: 25.01.2022 18:44
Ünlü oyuncu Damlasu İkizoğlu, Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Melisa karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.