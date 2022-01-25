Kardeşlerim’in Melisa’sıydı! Damlasu İkizoğlu küvet pozlarıyla olay oldu! İddialı pozlara ilk yorum oyuncu sevgilisinden geldi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı. Geçen günlerde saçlarını kısacık kestiren İkizoğlu'na "İmajla birlikte pozlar da değişti", "Çok iddialı olmuş" yorumları yapıldı.