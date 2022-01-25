İbrahim Tatlıses keşfetmişti Azeri kızı Günel Zeynalova'yı... Son halini gören dönüp bir daha baktı şarkıcı Bengü de yorumsuz bırakmadı
İbrahim Tatlıses keşfetmişti, ünü aldı başını gitti! Günel Zeynalova'nın son halini gören dönüp bir daha baktı. Son dönemde değişimi ile sık sık adından söz ettiren Günel Zeynalova ve ailesi sosyal medya gündeminde. Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri kızı, 'Didem' adlı şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Bir süredir ekranlardan uzan olan ancak son dönemde yaptırdığı estetiklerle magazin gündeminden düşmeyen Azeri kızı Günel Zeynalova'ya, ikinci bebeğini dünyaya getiren ünlü şarkıcı Bengü yorum yapmadan geçmedi...
25.01.2022 17:59
- Son Güncelleme: 25.01.2022 18:16
İbrahim Tatlıses keşfetmişti Azeri kızı Günel Zeynalova'yı... Son halini gören dönüp bir daha baktı, şarkıcı Bengü de yorumsuz bırakmadı...
Günel Zeynalova, henüz 13 yaşındayken ünlü türkücü İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmişti. Azeri kızı Günel olarak hafızalara kazınan Zeynalova, 'Didem' adlı şarkısıyla ünlenmişti.
Küçük yaşta başladığı sanat hayatına başarılı bir ses sanatçısı olarak devam eden Azeri kızı Günel'in eski halinden eser kalmadı.
Son olarak "Manevi babam" dediği İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in düğününde ortaya çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle hayran bırakıyor.