Kardelen Acar'ın çıplak fotoğrafları ifşa edildi! Hacker kurbanı Kardelen Acar: 'Bunu kimsenin yanına bırakmayacağım!'

Telefonunu hackleyenlere maddi ve manevi tazminat davası açan Acar, Çeşme'deki evinde dokuz yardımcısı, 200 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 400 bin TL'lik baget kesim pırlantası ve son olarak 72 bin euro yani 605 bin TL'lik Hermes çantasını Instagram'da paylaşarak tepki çekmişti.