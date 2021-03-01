Kardelen Acar'ın çıplak fotoğrafları ifşa edildi! Hacker kurbanı Kardelen Acar: 'Bunu kimsenin yanına bırakmayacağım!'
Kardelen Acar'ın çıplak fotoğrafları ifşa edildi. Sık sık gösterişli paylaşımlarda bulunan Erdal Acar'ın eşi hacker kurbanı oldu. Sosyetik güzelin şahsi sosyal medya hesabından çıplak fotoğrafları paylaşıldı. Şoke eden olayla karşı karşıya kalan Kardelen Acar, çıplak fotoğraflarının paylaşılmasının ardından hesabını geri aldı ve 'Bunu kimsenin yanına bırakmayacağım!' dedi.
01.03.2021 14:49
- Son Güncelleme: 01.03.2021 15:53
'BUNU KİMSENİN YANINA BIRAKMAYACAĞIM!'
Lüks yaşantısını göz önüne sokarak sürekli görgüsüzlükle eleştirilen Kardelen Acar'ın çıplak fotoğrafları ifşa edildi! Herkes şaşkınlıkla bu fotoğrafları konuşurken gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.
Telefonunun hacklendiğini açıklayan Kardelen Acar, "Telefonum 6 saat önce hacklendi. İcloud adresim, fotoğraflarım, Instagram adresim her şeyimi geri kurtardık. Kimsenin yanına bunu bırakmayacağım" dedi.
Telefonunu hackleyenlere maddi ve manevi tazminat davası açan Acar, Çeşme'deki evinde dokuz yardımcısı, 200 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 400 bin TL'lik baget kesim pırlantası ve son olarak 72 bin euro yani 605 bin TL'lik Hermes çantasını Instagram'da paylaşarak tepki çekmişti.
ÜNLÜLERİN KABUSU 'HACKER'LAR
Gürgen Öz'ün hesabını ele geçiren hacker'lar oyuncudan hesabı geri verme karşılığında 10 bin TL istemişti.
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabı hacklenmiş ve çiftin uygunsuz fotoğrafları ifşa edilmişti.