Hande Erçel de kimmiş bir görünmesi bile sollamaya yetti! Hande Erçel 'saçlarıyla oynanmasına bayılıyor' dedi paylaştı

Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. 27 yaşındaki oyuncu Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra şu sıralar rol arkadaşı Kerem Bursin ile adı anılıyor. Tüm bunlar bir yana Hande Erçel son dönemin en çok kazanan isimlerinden biri. Ancak öyle biri var ki hem Hande Erçel'in hem de ablası Gamze Erçel'i gölgede bırakıyor. Tabi ki o isim Hande Erçel'in dünyalar tatlısı yeğeni Aylin Mavi. Daha şimdiden Türkiye'nin tanıdığı bir minik haline gelen Aylin Mavi yine başrolü çaldı. Bakın nasıl.