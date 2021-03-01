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Hande Erçel de kimmiş bir görünmesi bile sollamaya yetti! Hande Erçel 'saçlarıyla oynanmasına bayılıyor' dedi paylaştı

Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. 27 yaşındaki oyuncu Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra şu sıralar rol arkadaşı Kerem Bursin ile adı anılıyor. Tüm bunlar bir yana Hande Erçel son dönemin en çok kazanan isimlerinden biri. Ancak öyle biri var ki hem Hande Erçel'in hem de ablası Gamze Erçel'i gölgede bırakıyor. Tabi ki o isim Hande Erçel'in dünyalar tatlısı yeğeni Aylin Mavi. Daha şimdiden Türkiye'nin tanıdığı bir minik haline gelen Aylin Mavi yine başrolü çaldı. Bakın nasıl.

01.03.2021 16:44 - Son Güncelleme: 01.03.2021 17:13
Hande Erçel de kimmiş bir görünmesi bile sollamaya yetti! Hande Erçel 'saçlarıyla oynanmasına bayılıyor' dedi paylaştı

Rol aldığı dizilerdeki performansı, özel hayatı, sosyal medya paylaşımları... Hande Erçel her hareketiyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel de kimmiş bir görünmesi bile sollamaya yetti! Hande Erçel 'saçlarıyla oynanmasına bayılıyor' dedi paylaştı

Güzel oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, reklamcı Caner Yıldırım ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin ilk kızları Aylin Mavi, aynı sene dünyaya gelmişti.

Hande Erçel de kimmiş bir görünmesi bile sollamaya yetti! Hande Erçel 'saçlarıyla oynanmasına bayılıyor' dedi paylaştı

YİNE AYLİN MAVİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Çekimlerden arta kalan zamanlarında yeğenini görmeye giden 27 yaşındaki Erçel, ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.

Hande Erçel de kimmiş bir görünmesi bile sollamaya yetti! Hande Erçel 'saçlarıyla oynanmasına bayılıyor' dedi paylaştı

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Hande Erçel, önceki gün yine Aylin Mavi ile birlikte çekilen karelerini paylaştı.

Hande Erçel de kimmiş bir görünmesi bile sollamaya yetti! Hande Erçel 'saçlarıyla oynanmasına bayılıyor' dedi paylaştı

"SAÇLARIYLA OYNANMASINA BAYILIYOR"

Yeğeninin saçını topladığı anları Instagram hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, yeni gönderilerine, "Saçlarıyla oynanmasına bayılıyor. Özgür kız..." notunu düştü.