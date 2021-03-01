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Bülent Ersoy'un kürkü için 55 tilki öldürüldü mü? Bülent Ersoy'dan 450 bin TL'lik kürk iddialarına jet yanıt

Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanesi Bülent Ersoy'un kürkü sosyal medyayı yerinden oynattı. Gerçek kürkün kullanıldığı paltoları giymesi nedeniyle sık sık tepki alan ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un, 55 tilki kürkünün kullanıldığı, 450 bin TL'lik bir kürk satın aldığı iddia edildi. Daha önce verdiği sözde 'bir daha asla gerçek kürk almayacağını' söyleyen Bülent Ersoy, 450 bin TL'lik kürk hakkındaki iddialara yanıt verdi.

01.03.2021 14:24 - Son Güncelleme: 01.03.2021 15:12
Bülent Ersoy'un kürkü için 55 tilki öldürüldü mü? Bülent Ersoy'dan 450 bin TL'lik kürk iddialarına jet yanıt

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'dan 'yeni kürk aldı' haberlerine açıklama geldi. İddiaya göre; Bülent Ersoy, 4 ay önce 'rönar arjante' cins gümüş tilki kürkü siparişi verdi. 450 bin TL ödeyen Ersoy için özel tasarım palto hazırlandı ve 55 tilki kürkü kullanıldı.

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Bülent Ersoy'un kürkü için 55 tilki öldürüldü mü? Bülent Ersoy'dan 450 bin TL'lik kürk iddialarına jet yanıt

Çıkan haberlerin ardından Bülent Ersoy suskunluğunu bozdu. Posta'nın haberine göre Ersoy şunları söyledi: "Ben hayatımda bu yaşıma kadar hiç yalan konuşmadım, konuşmam da. Ne kadar sevimsizleşeceğimi bilsem dahi bunu bile bile hep doğruları konuştum. Ve çoğu ünlü gibi 'Bu gerçek değil, imitasyon' yalanlarının arkasına sığınmadım. Sorulan sorular üzerine hep dürüstlüğümü muhafaza edip bunlar gerçek dedim. Ama zamanında alınmış olan şeyler de tabii ki bende baki."

Bülent Ersoy'un kürkü için 55 tilki öldürüldü mü? Bülent Ersoy'dan 450 bin TL'lik kürk iddialarına jet yanıt

O KÜRK YENİ DEĞİL
Olay çıkaran kürk için "O üzerimdeki kürk, yıllar önce alınmıştı. Sanki yeni sipariş vermiş almışım gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor" diyen Ersoy sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca her sene kış aylarında bu tarz haberlerle taciz edilmekten de son derece rahatsızım.

Bülent Ersoy'un kürkü için 55 tilki öldürüldü mü? Bülent Ersoy'dan 450 bin TL'lik kürk iddialarına jet yanıt

Türkiye'de ve dünyada gelmiş geçmiş yıllara baktığımız vakit nice hayvanseverlerin dahi kürk giydikleri görüntüleriyle ortadadır. 55 tilki yalanını kim çıkarmış neresinden uydurmuş şaşkınlık içindeyim. Bu arada işin özüne inersek aslında bunun 1 tilkisi de bir, 55 tilkisi de."

Bülent Ersoy'un kürkü için 55 tilki öldürüldü mü? Bülent Ersoy'dan 450 bin TL'lik kürk iddialarına jet yanıt

Kürkçüsünün yıllardır giydiği kürkle fotoğrafını çekip yeniymiş gibi servis etmesine sinirlenen Bülent Ersoy şöyle bir suçlamada bulundu: "Ama ben bunun neden olduğunu biliyorum. Bana karşı nefret söylemlerinin dozunu arttırmak için özellikle yapılıyor. Ki nefret arttıkça ilgi çoğalıp yapılan reklamasyonun çok başarılı olması adına..."