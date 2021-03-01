Bülent Ersoy'un kürkü için 55 tilki öldürüldü mü? Bülent Ersoy'dan 450 bin TL'lik kürk iddialarına jet yanıt
Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanesi Bülent Ersoy'un kürkü sosyal medyayı yerinden oynattı. Gerçek kürkün kullanıldığı paltoları giymesi nedeniyle sık sık tepki alan ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un, 55 tilki kürkünün kullanıldığı, 450 bin TL'lik bir kürk satın aldığı iddia edildi. Daha önce verdiği sözde 'bir daha asla gerçek kürk almayacağını' söyleyen Bülent Ersoy, 450 bin TL'lik kürk hakkındaki iddialara yanıt verdi.
Çıkan haberlerin ardından Bülent Ersoy suskunluğunu bozdu. Posta'nın haberine göre Ersoy şunları söyledi: "Ben hayatımda bu yaşıma kadar hiç yalan konuşmadım, konuşmam da. Ne kadar sevimsizleşeceğimi bilsem dahi bunu bile bile hep doğruları konuştum. Ve çoğu ünlü gibi 'Bu gerçek değil, imitasyon' yalanlarının arkasına sığınmadım. Sorulan sorular üzerine hep dürüstlüğümü muhafaza edip bunlar gerçek dedim. Ama zamanında alınmış olan şeyler de tabii ki bende baki."
Kürkçüsünün yıllardır giydiği kürkle fotoğrafını çekip yeniymiş gibi servis etmesine sinirlenen Bülent Ersoy şöyle bir suçlamada bulundu: "Ama ben bunun neden olduğunu biliyorum. Bana karşı nefret söylemlerinin dozunu arttırmak için özellikle yapılıyor. Ki nefret arttıkça ilgi çoğalıp yapılan reklamasyonun çok başarılı olması adına..."