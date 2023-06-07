Bildiğimiz gibi değilmiş! Ünlülerin asıl mesleklerini duyan inanamıyor! Oktay Kaynarca, Hande Erçel, Acun Ilıcalı, Şevket Çoruh, Hadise gerçek meslekleri meğer...
Ünlülerin asıl mesleklerini duyanlar hayrete düşüyor! Bildiğimiz gibi değilmiş! Oktay Kaynarca, Hande Erçel, Acun Ilıcalı, Şevket Çoruh ve Hadise'nin gerçek meslekleri hakkında bilginiz yoksa, sizi şaşırtacak detaylar sizi bekliyor.Oktay Kaynarca, oyunculuk kariyeriyle tanınan bir isim olmasının yanı sıra asıl mesleği itfaiyecilikmiş! Onun için yangın söndürmek ve insanları korumak ön planda olan bir görevdi. Hande Erçel, güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olmasının yanı sıra asıl mesleği kimyagerlikmiş! Bilimsel araştırmalar yapmak ve laboratuvarlarda çalışmak onun tutkusuydu.
Ünlülerin asıl mesleklerini bilmeyenler donup kalıyor. Oktay Kaynarca, Acun Ilıcalı, Can Yaman, Şevket Çoruh, Çağla Şikel, Hadise daha kimler kimler! Listede oyunculuk ve şarkıcılık yapmadan önce bambaşka meslekler yapan ünlülere yer verdik. Kimi başından beri oyunculuk yapıyormu kimi ise şaşırtan mesleklerde çalışmış. İşte ünlülerin gerçek meslekleri...
OKTAY KAYNARCA
1965 yılında Malatya'da doğan Oktay Kaynarca'nın babası Malatyalı, annesi ise Elazığlıdır. Annesi ve babası Almanya'da çalıştığı için İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan anneannesinin yanında büyüdü. Üsküdar Lisesi'nde başladığı ortaöğrenimini Hopa Lisesi'nde tamamladı. Fiat fabrikasında elektrikçi olarak çalıştı. Bu sırada konservatuvar sınavlarına hazırlandı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek Tiyatro Ana Bilim Dalı'nda oyunculuk eğitimi aldı. 1991 yılında mezun oldu.
ACUN ILICALI
Ali Acun Ilıcalı (d. 29 Mayıs 1969, Edirne), Türk televizyoncu, sunucu, girişimci, uluslararası yapımcı, iş insanı ve medya patronudur. Aynı zamanda ACUNMEDYA[3] Grubu ile Exxen platformunun kurucusu, TV8 televizyon kanalı ve Hull City AFC futbol takımının da sahibidir.
Ilıcalı'nın spor muhabirliğinden, medya patronluğuna kadar uzanan yaşam hikâyesi hakkında belgeseller çekilmiş, kitap basılmış ve programlar yapılmıştır.[4][5][6]