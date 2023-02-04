Mikser Arto iş başında "Cem önce İrem'e sonra sana mı verdi?" Cem Belevi'nin eski sevgilileri Bircan Bali ve İrem Derici kızardı bozardı
Meslektaşı Cem Belevi ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminde yer alan İrem Derici'nin adı ayrılık sonrası Kurtuluş Kuş ile anılmıştı. Geçen günlerde yaptığı bir açıklamada "At gibi aşığım" diyen İrem Derici'nin Survivor'ın eski yarışmacılarından Atakan Işıktutan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bugün Derici, Söylemezsem Olmaz programına katıldı. Ancak programda bir dönem kendisinin eski sevgilisi olan Cem Belevi'yle aşk yaşayan Bircan Bali de olunca ortalık karıştı. Karıştıran isim ise Arto'dan başkası değil...
04.02.2023 10:35 - Son Güncelleme: 04.02.2023 10:36
Cem Belevi ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen İrem Derici geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.
İrem Derici'nin Survivor'ın eski yarışmacılarından Atakan Işıktutan'la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Günler sonra İrem Derici, Söylemezsem Olmaz programına konuk olan İrem Derici'nin, Atakan Işıktutan'la aşkını doğruladı. Ancak aşk açıklamasının önüne geçen bambaşka bir detay vardı.
ARTO İŞ BAŞINDA
Cem Belevi ile ilişkisi olaylı bir şekilde sonlanan İrem Derici ile Belevi'nin eski sevgilisi olan Bircan Bali programda bir araya geldi.