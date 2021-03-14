Şarkıcı Emrah ve Sibel Erdoğan Belçika'da yakalandı! Boşanmak üzere olan çift barıştı mı?

Şarkıcı Emrah ve Sibel Erdoğan Belçika'da yakalandı! Emrah, geçtiğimiz temmuz ayında altı yıllık eşi Sibel Erdoğan'a boşanma davası açmış, Bodrum Aile Mahkemesi'ne başvuran 50 yaşındaki şarkıcı, dosyaya gizlilik kararı aldırmıştı. Belçika'da görüntülenen ikilinin barışıp barışmadığı merak konusu... 2014 yılında dünyaevine giren şarkıcı Emrah ve eşi Sibel Erdoğan'ın Elyesa adında bir oğlu, Eleysa adında da bir kızları var.

14.03.2021 09:09 - Son Güncelleme: 14.03.2021 09:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





