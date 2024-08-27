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12 ayda 45 kilo verdiren Rüştü Onur Atilla diyeti; Nez ile aşk yaşayan Güldür Güldür'ün Bilal'i göbek yağlarını jet gibi eritti! 'Kan değeri...'

Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncusu Rüştü Onur Atilla, son dönemde geçirdiği büyük değişimle gündemde. Ekranların sevilen yüzü, bir yılda tam 45 kilo vererek hayranlarını şaşırttı. Peki, ünlü oyuncu nasıl zayıfladı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 23:18 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 23:18
12 ayda 45 kilo verdiren Rüştü Onur Atilla diyeti; Nez ile aşk yaşayan Güldür Güldür’ün Bilal’i göbek yağlarını jet gibi eritti! ’Kan değeri...’ 1

Güldür Güldür Show'un sevilen ismi Rüştü Onur Atilla, son dönemde verdiği kilolarla gündemde. Ekranların sevilen yüzü, geçirdiği inanılmaz dönüşümü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Atilla, yayınladığı fotoğraflarla tam 45 kilo verdiğini gözler önüne serdi. Başarılı oyuncunun değişimi, hayranları tarafından büyük ilgi ve beğeni toplarken, kilo verme yolculuğu hakkında da merak uyandırdı.

12 ayda 45 kilo verdiren Rüştü Onur Atilla diyeti; Nez ile aşk yaşayan Güldür Güldür’ün Bilal’i göbek yağlarını jet gibi eritti! ’Kan değeri...’ 2

NASIL KİLO VERDİ?

Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncuların Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Atilla sosyal medya hesabından son halini paylaşarak toplamda 45 kilo verdiğini açıkladı.

12 ayda 45 kilo verdiren Rüştü Onur Atilla diyeti; Nez ile aşk yaşayan Güldür Güldür’ün Bilal’i göbek yağlarını jet gibi eritti! ’Kan değeri...’ 3

Atilla paylaşımında "365 gün, 45 kilo. 'Nasıl oldu?' diye soranlar ve cevap vermediğim için kızanlar da oldu. Operasyon geçireli tam bir yıl oldu.

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