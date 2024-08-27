12 ayda 45 kilo verdiren Rüştü Onur Atilla diyeti; Nez ile aşk yaşayan Güldür Güldür'ün Bilal'i göbek yağlarını jet gibi eritti! 'Kan değeri...'

Güldür Güldür Show 'un sevilen ismi Rüştü Onur Atilla , son dönemde verdiği kilolarla gündemde. Ekranların sevilen yüzü, geçirdiği inanılmaz dönüşümü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Atilla, yayınladığı fotoğraflarla tam 45 kilo verdiğini gözler önüne serdi. Başarılı oyuncunun değişimi, hayranları tarafından büyük ilgi ve beğeni toplarken, kilo verme yolculuğu hakkında da merak uyandırdı.

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Atilla paylaşımında "365 gün, 45 kilo. 'Nasıl oldu?' diye soranlar ve cevap vermediğim için kızanlar da oldu. Operasyon geçireli tam bir yıl oldu.