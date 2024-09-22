Fahriye Evcen'den çocukları Kerem ve Karan'la yeni poz! "Fotoğrafta 2 tane Burak Özçivit var!"

Fahriye Evcen, sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafla yine dikkat çekti! Fahriye Evcen, çocukları Kerem ve Karan ile verdiği samimi ve sıcacık pozla takipçilerini mest etti. Fotoğrafın en çok dikkat çeken detayı ise, Kerem ve Karan'ın babaları Burak Özçivit'e olan inanılmaz benzerliği oldu.