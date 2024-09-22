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Fahriye Evcen'den çocukları Kerem ve Karan'la yeni poz! "Fotoğrafta 2 tane Burak Özçivit var!"

Fahriye Evcen, sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafla yine dikkat çekti! Fahriye Evcen, çocukları Kerem ve Karan ile verdiği samimi ve sıcacık pozla takipçilerini mest etti. Fotoğrafın en çok dikkat çeken detayı ise, Kerem ve Karan'ın babaları Burak Özçivit'e olan inanılmaz benzerliği oldu.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 21:54 Güncelleme Tarihi22 Eylül 2024, 22:13
Fahriye Evcen’den çocukları Kerem ve Karan’la yeni poz! Fotoğrafta 2 tane Burak Özçivit var! 1

Fahriye Evcen, sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafla yine dikkat çekti! Fahriye Evcen, çocukları Kerem ve Karan ile verdiği samimi ve sıcacık pozla takipçilerini mest etti. Fotoğrafın en çok dikkat çeken detayı ise, Kerem ve Karan'ın babaları Burak Özçivit'e olan inanılmaz benzerliği oldu.

Fahriye Evcen’den çocukları Kerem ve Karan’la yeni poz! Fotoğrafta 2 tane Burak Özçivit var! 2

2017 yılında dillere destan bir düğünle evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşkı Çalıkuşu'nun setinde filizlendi.

Fahriye Evcen’den çocukları Kerem ve Karan’la yeni poz! Fotoğrafta 2 tane Burak Özçivit var! 3

Ekranların sevilen isimleri Fahriye Evcen ve Burak Özçivit; 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşadı.

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