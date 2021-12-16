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Kara Bela’nın Kudret’i Cengiz Bozkurt memleketini duyan şaştı kaldı! Cengiz Bozkurt bakın aslen nereliymiş...

Kara Bela'nın Kudret'i Cengiz Bozkurt memleketini duyan şaştı kaldı! Yönetmenliğini ve senaristliğini Bursak Aksak'ın yaptığı Kara Bela filminde Kudret karakterini canlandıran Cengiz Bozkurt, yapımın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları özellikle "Cengiz Bozkurt aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Filmde Gaziantep için yola çıkan ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Cengiz Bozkurt'un memleketi...

16.12.2021 21:15 - Son Güncelleme: 16.12.2021 21:15
Kara Bela’nın Kudret’i Cengiz Bozkurt memleketini duyan şaştı kaldı! Cengiz Bozkurt bakın aslen nereliymiş...

Kadrosunda Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendilgibi isimlerin yer aldığı Kara Bela filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Cengiz Bozkurt'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Kara Bela’nın Kudret’i Cengiz Bozkurt memleketini duyan şaştı kaldı! Cengiz Bozkurt bakın aslen nereliymiş...

İnternet kullanıcıları özellikle "Cengiz Bozkurt aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Filmde Gaziantep için yola çıkan ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Kara Bela’nın Kudret’i Cengiz Bozkurt memleketini duyan şaştı kaldı! Cengiz Bozkurt bakın aslen nereliymiş...

İşte başta Cengiz Bozkurt olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Kara Bela’nın Kudret’i Cengiz Bozkurt memleketini duyan şaştı kaldı! Cengiz Bozkurt bakın aslen nereliymiş...

SEDA SAYAN

1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu.

Kara Bela’nın Kudret’i Cengiz Bozkurt memleketini duyan şaştı kaldı! Cengiz Bozkurt bakın aslen nereliymiş...

MEHMET ALİ ERBİL

1957 yılında İstanbul'da doğdu. Dedesi Erbilli Şeyh Esad 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiştir ve Menemen olaylarına karıştığı için idam edilmiştir.

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