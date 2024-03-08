Güneşin Kızları, Akrep, Terzi gibi dizilerde rol alan Evrim Alasya hakkındaki bir gerçek dikkat çekti. Ünlü oyuncunun babasının kim olduğu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Alasya'nın babası da kendisi gibi tanıdık çıktı. Bakın Evirm Alasya'nın babası kim...
Güneşin Kızları, Akrep, Terzi gibi dizilerde rol alan Evrim Alasya'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
EVRİM ALASYA KİMDİR?
Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezun olan Evrim Alasya, oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başladı.
Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakaladı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Alasya'nın ailesi de merak edildi.