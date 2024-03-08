Evrim Alasya’nın babası bakın kim çıktı! Gören duyan inanamadı! O da tanıdık çıktı! Meğer...

Güneşin Kızları, Akrep, Terzi gibi dizilerde rol alan Evrim Alasya hakkındaki bir gerçek dikkat çekti. Ünlü oyuncunun babasının kim olduğu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Alasya'nın babası da kendisi gibi tanıdık çıktı. Bakın Evirm Alasya'nın babası kim...