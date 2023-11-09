Kaptan Eda son tarzıyla sosyal medyayı yıktı geçti "Yuh kaptanım bu ne güzellik" Filenin Sultanları'nın yıldızı Eda Erdem...

2023 yılını Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğuyla kapayan Filenin Sultanları, Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Filenin Sultanları ve Fenerbahçe kaptanı Eda Erdem, takımın dikkat çeken isimlerinin başında geliyor. Başarılı ve örnek sporculuğuyla örnek isimlerden biri haline gelen Eda Erdem, 900 bini aşkın takipçili Instagram hesabında paylaştığı karelerle çok konuşuldu. Eda Erdem'in tarzına yorum ve beğeni yağdı. İşte detaylar...