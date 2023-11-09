Gamze Özçelik soluğu soykırımcı İsrail'in saldırılarından etkilenen mazlumların yanında aldı! Filistinli ve Lübnanlılara yardım götüren Gamze...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle akıllara kazınan Gamze Özçelik, rol arkadaşı Uğur Pektaş ile 3 yıl evli kalmıştı. Bu evlilikten Murathan adında bir evladı olan ünlü isim, uzun bir süre önce ekranlara veda etmiş ve "Umuda Koşanlar Derneği" ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya başlamıştı. Bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Özçelik, İsrail'in saldırılarından etkilenen mazlumlar için kolları sıvadı. İşte detaylar...