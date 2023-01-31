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Haberler Magazin Kaprisleri yönetmeni koltuğundan kaçırttı denilmişti... Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan seti birbirine kattı iddialarına yanıt!

Kaprisleri yönetmeni koltuğundan kaçırttı denilmişti... Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan seti birbirine kattı iddialarına yanıt!

Kaprisleri yönetmeni koltuğundan kaçırttı denilmişti... Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan seti birbirine kattı iddialarına yanıt geldi. İddiaya göre uzun süredir istekleri ve kaprisleriyle ekibi bezdiren Evrim Alasya, dizi ekibinin ayarladığı kuaförü beğenmeyip kendi özel kuaförünü sete getirmek istedi. Ancak yapım şirketi, masrafı karşılamayacağını belirtince duruma sinirlenen Evrim Alasya, iddiaya göre set ve yapım ekibine küfürler yağdırdı. Alasya'nın olay çıkarması yönetmen Ketche'yi çok sinirlendirdi. Oyuncunun kaprislerinden bıkan Ketche, seti terk edince çekim yarıda kaldı. Yönetmenin, yapımcıya "Ya ben, ya o" diye rest çektiği iddia edildi. Konuyla ilgili ünlü oyuncudan açıklama geldi. İşte detaylar...

31.01.2023 15:26 - Son Güncelleme: 31.01.2023 15:26
Kaprisleri yönetmeni koltuğundan kaçırttı denilmişti... Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya’dan seti birbirine kattı iddialarına yanıt!

"YA O KADIN, YA BEN"

Kaprisleri yönetmeni koltuğundan kaçırttı denilmişti... Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan seti birbirine kattı iddialarına yanıt geldi.

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Kaprisleri yönetmeni koltuğundan kaçırttı denilmişti... Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya’dan seti birbirine kattı iddialarına yanıt!

Başrolünde Evrim Alasya'nın yer aldığı Kızılcık şerbeti dizinin setinde kapris krizi yaşandı. Uzun süredir istekleri ve kaprisleriyle herkesi bezdiren Alasya'nın son isteği, yapım ekibinin iyice gerilmesine neden oldu.

Kaprisleri yönetmeni koltuğundan kaçırttı denilmişti... Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya’dan seti birbirine kattı iddialarına yanıt!

Sabah'ın haberine göre; yapım şirketinin set ekibine ayarladığı kuaförü beğenmeyen Alasya, kendi özel kuaförünü sete getirmek istedi.

Kaprisleri yönetmeni koltuğundan kaçırttı denilmişti... Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya’dan seti birbirine kattı iddialarına yanıt!

Ancak yapımcı bu masrafı karşılayamayacağını iletti.

Kaprisleri yönetmeni koltuğundan kaçırttı denilmişti... Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya’dan seti birbirine kattı iddialarına yanıt!

Yapımcıyla ters düşen Alasya, kendi kuaförünü karavanında göremeyince çileden çıktı. Sette olay çıkaran oyuncu, set ekibine küfürler yağdırdı.

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