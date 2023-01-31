Kaprisleri yönetmeni koltuğundan kaçırttı denilmişti... Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan seti birbirine kattı iddialarına yanıt!
Kaprisleri yönetmeni koltuğundan kaçırttı denilmişti... Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan seti birbirine kattı iddialarına yanıt geldi. İddiaya göre uzun süredir istekleri ve kaprisleriyle ekibi bezdiren Evrim Alasya, dizi ekibinin ayarladığı kuaförü beğenmeyip kendi özel kuaförünü sete getirmek istedi. Ancak yapım şirketi, masrafı karşılamayacağını belirtince duruma sinirlenen Evrim Alasya, iddiaya göre set ve yapım ekibine küfürler yağdırdı. Alasya'nın olay çıkarması yönetmen Ketche'yi çok sinirlendirdi. Oyuncunun kaprislerinden bıkan Ketche, seti terk edince çekim yarıda kaldı. Yönetmenin, yapımcıya "Ya ben, ya o" diye rest çektiği iddia edildi. Konuyla ilgili ünlü oyuncudan açıklama geldi. İşte detaylar...
31.01.2023 15:26 - Son Güncelleme: 31.01.2023 15:26
"YA O KADIN, YA BEN"
Kaprisleri yönetmeni koltuğundan kaçırttı denilmişti... Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan seti birbirine kattı iddialarına yanıt geldi.
Başrolünde Evrim Alasya'nın yer aldığı Kızılcık şerbeti dizinin setinde kapris krizi yaşandı. Uzun süredir istekleri ve kaprisleriyle herkesi bezdiren Alasya'nın son isteği, yapım ekibinin iyice gerilmesine neden oldu.