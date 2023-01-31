Zuhal Topal Maldivler'de havalara uçtu beyaz bikinisi dille düştü "Bikini bebek bezi gibi..." Bikinili pozlarıyla gençleri cebinden çıkardı
Ekranların ünlü ismi Zuhal Topal eşi, çocukları ve aile dostlarıyla birlikte Maldivler'e uçtu... Okulların tatil olmasını fırsat bilen Zuhal Topal eşi ve çocuklarıyla denizin, güneşin tadını çıkartırken bir yandan da paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Bikinili pozlarını paylaşan ve gençlere taş çıkartan Topal'ın gelin görün ki, bikinisi dillere düştü. Bakın neden.
31.01.2023 08:52 - Son Güncelleme: 31.01.2023 08:52
Son olarak ailesi ve arkadaşlarıyla Maldivler'e giden Zuhal Topal gençlere adeta taş çıkardı. Topal düzgün fiziğiyle takipçilerini mest etti.