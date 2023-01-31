Vav TV İzle
Haberler Magazin Zuhal Topal Maldivler'de havalara uçtu beyaz bikinisi dille düştü "Bikini bebek bezi gibi..." Bikinili pozlarıyla gençleri cebinden çıkardı

Zuhal Topal Maldivler'de havalara uçtu beyaz bikinisi dille düştü "Bikini bebek bezi gibi..." Bikinili pozlarıyla gençleri cebinden çıkardı

Ekranların ünlü ismi Zuhal Topal eşi, çocukları ve aile dostlarıyla birlikte Maldivler'e uçtu... Okulların tatil olmasını fırsat bilen Zuhal Topal eşi ve çocuklarıyla denizin, güneşin tadını çıkartırken bir yandan da paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Bikinili pozlarını paylaşan ve gençlere taş çıkartan Topal'ın gelin görün ki, bikinisi dillere düştü. Bakın neden.

31.01.2023 08:52 - Son Güncelleme: 31.01.2023 08:52
Zuhal Topal Maldivler’de havalara uçtu beyaz bikinisi dille düştü Bikini bebek bezi gibi... Bikinili pozlarıyla gençleri cebinden çıkardı

Zuhal Topal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zuhal Topal Maldivler’de havalara uçtu beyaz bikinisi dille düştü Bikini bebek bezi gibi... Bikinili pozlarıyla gençleri cebinden çıkardı

Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapan Zuhal Topal kısa bir kaçamak yaptı.

Zuhal Topal Maldivler’de havalara uçtu beyaz bikinisi dille düştü Bikini bebek bezi gibi... Bikinili pozlarıyla gençleri cebinden çıkardı

Son olarak ailesi ve arkadaşlarıyla Maldivler'e giden Zuhal Topal gençlere adeta taş çıkardı. Topal düzgün fiziğiyle takipçilerini mest etti.

Zuhal Topal Maldivler’de havalara uçtu beyaz bikinisi dille düştü Bikini bebek bezi gibi... Bikinili pozlarıyla gençleri cebinden çıkardı

Kısa kaçamağından pozlarını paylaşan Topal'a yorum da yaptı. Topal'ın beyaz bikinili pozlarına "Gençlere taş çıkarıyorsun" yorumları geldi.

Zuhal Topal Maldivler’de havalara uçtu beyaz bikinisi dille düştü Bikini bebek bezi gibi... Bikinili pozlarıyla gençleri cebinden çıkardı

Güzel sunucuya bazı takipçiler ise "Bikini bebek bezi gibi" yorumları yaptı.

SON DAKİKA