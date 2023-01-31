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Haberler Magazin Acun kararını verdi sosyal medyadan duyurdu! 'Yorulduk' demişti MasterChef'ten ayrılan jüri üyesi kim? Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya...

Acun kararını verdi sosyal medyadan duyurdu! 'Yorulduk' demişti MasterChef'ten ayrılan jüri üyesi kim? Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya...

Acun kararını verdi sosyal medyadan duyurdu! 'Yorulduk' demişti MasterChef'ten ayrılan jüri üyesi kim? Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya'nın MasterChef'ten ayrılacağı idddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaptıkları yemeklerle 6 aylık macerayı şampiyon olarak tamamlamak isteyen yarışmacıların yer aldığı Masterchef, gelecek sezon All-Star formatın yayınlanacak. Kadronun nasıl şekilleneceği merak konusu olurken gelen ayrılık iddiasına Acun Ilıcalı Instagram'dan yanıt verdi.

31.01.2023 09:47 - Son Güncelleme: 31.01.2023 09:51
Acun kararını verdi sosyal medyadan duyurdu! ’Yorulduk’ demişti MasterChef’ten ayrılan jüri üyesi kim? Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya...

Acun kararını verdi sosyal medyadan duyurdu! 'Yorulduk' demişti MasterChef'ten ayrılan jüri üyesi kim? Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya veda mı ediyor? İşte detaylar...

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Acun kararını verdi sosyal medyadan duyurdu! ’Yorulduk’ demişti MasterChef’ten ayrılan jüri üyesi kim? Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya...

Bilindiği üzere MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya bulunuyordu.

Acun kararını verdi sosyal medyadan duyurdu! ’Yorulduk’ demişti MasterChef’ten ayrılan jüri üyesi kim? Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya...

Geçtiğimiz haftalarda MasterChef Türkiye 2022'nin finali yapılarak şampiyon olan isim belirlenmişti. Finalin üzerinden kısa bir süre sonra şok bir iddia ortaya atılmıştı.

Acun kararını verdi sosyal medyadan duyurdu! ’Yorulduk’ demişti MasterChef’ten ayrılan jüri üyesi kim? Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya...

Sosyal medyada yer alan iddialara göre şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye jüriliğinden ayrılma kararı aldığı, kendi işlerinde bazı sorunlar yaşadığı gerekçesiyle yeni sezonda programda jürilik yapmayacağı iddia edilmişti.

Acun kararını verdi sosyal medyadan duyurdu! ’Yorulduk’ demişti MasterChef’ten ayrılan jüri üyesi kim? Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya...

Ünlü şefin bu paylaşımı da iddiaları iyice güçlendirmişti.

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