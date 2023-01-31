Acun kararını verdi sosyal medyadan duyurdu! 'Yorulduk' demişti MasterChef'ten ayrılan jüri üyesi kim? Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya...
Acun kararını verdi sosyal medyadan duyurdu! 'Yorulduk' demişti MasterChef'ten ayrılan jüri üyesi kim? Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya'nın MasterChef'ten ayrılacağı idddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaptıkları yemeklerle 6 aylık macerayı şampiyon olarak tamamlamak isteyen yarışmacıların yer aldığı Masterchef, gelecek sezon All-Star formatın yayınlanacak. Kadronun nasıl şekilleneceği merak konusu olurken gelen ayrılık iddiasına Acun Ilıcalı Instagram'dan yanıt verdi.
31.01.2023 09:47 - Son Güncelleme: 31.01.2023 09:51
Acun kararını verdi sosyal medyadan duyurdu! 'Yorulduk' demişti MasterChef'ten ayrılan jüri üyesi kim? Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya veda mı ediyor? İşte detaylar...
Bilindiği üzere MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya bulunuyordu.
Geçtiğimiz haftalarda MasterChef Türkiye 2022'nin finali yapılarak şampiyon olan isim belirlenmişti. Finalin üzerinden kısa bir süre sonra şok bir iddia ortaya atılmıştı.