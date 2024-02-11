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Kapıcılar Kralı’nın kızıl afetiydi! 81 yaşındaki Sevda Ferdağ’ın son hali görenleri şoke etti! “Yıllar ona da acımamış”

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Kapıcılar Kralı ile hafızalara kazınan Sevda Ferdağ'ın yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. Şimdilerde 81 yaşında olan oyuncunun son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Ferdağ'ın sosyal medyada dolaşan fotoğraflarını görenler ise şaşıp kaldı. Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ için "Yıllar ona da acımamış" yorumu yapıldı.

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 15:43 Güncelleme 11 Şubat 2024, 15:43
Kapıcılar Kralı’nın kızıl afetiydi! 81 yaşındaki Sevda Ferdağ’ın son hali görenleri şoke etti! “Yıllar ona da acımamış” 1

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın kahkahaya boğan filmlerinden Kapıcılar Kralı'nda rol alan Sevda Ferdağ, yıllar sonra gündem oldu.

Kapıcılar Kralı’nın kızıl afetiydi! 81 yaşındaki Sevda Ferdağ’ın son hali görenleri şoke etti! “Yıllar ona da acımamış” 2

7'den 70'e büyük bir hayran kitlesine sahip olan filmin kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ'ın son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kapıcılar Kralı’nın kızıl afetiydi! 81 yaşındaki Sevda Ferdağ’ın son hali görenleri şoke etti! “Yıllar ona da acımamış” 3

Profesyonel dolandırıcı Mahir'in ortağı rolündeki güzel oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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