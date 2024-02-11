Kapıcılar Kralı’nın kızıl afetiydi! 81 yaşındaki Sevda Ferdağ’ın son hali görenleri şoke etti! “Yıllar ona da acımamış”

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Kapıcılar Kralı ile hafızalara kazınan Sevda Ferdağ'ın yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. Şimdilerde 81 yaşında olan oyuncunun son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Ferdağ'ın sosyal medyada dolaşan fotoğraflarını görenler ise şaşıp kaldı. Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ için "Yıllar ona da acımamış" yorumu yapıldı.