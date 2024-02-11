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2 yıl Murat Dalkılıç’la evli kalmıştı! Merve Boluğur’dan itiraflar peş peşe: Bıraksan ayağını bile yıkarım!

2015-2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç'la evli kalan Merve Boluğur, Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmıştı. DJ Mert Aydın'la 2 Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine giren Boluğur'un bu evliliği 53 gün sürmüştü. Eser Yenenler'in programına konuk olan Merve Boluğur, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 14:55 Güncelleme 11 Şubat 2024, 15:17
2 yıl Murat Dalkılıç’la evli kalmıştı! Merve Boluğur’dan itiraflar peş peşe: Bıraksan ayağını bile yıkarım! 1

Acemi Cadı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, 2015-2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç'la evli kaldı.

2 yıl Murat Dalkılıç’la evli kalmıştı! Merve Boluğur’dan itiraflar peş peşe: Bıraksan ayağını bile yıkarım!
2 yıl Murat Dalkılıç'la evli kalmıştı! Merve Boluğur'dan itiraflar peş peşe: Bıraksan ayağını bile yıkarım!

2 yıl Murat Dalkılıç’la evli kalmıştı! Merve Boluğur’dan itiraflar peş peşe: Bıraksan ayağını bile yıkarım! 2

Boluğur, 2022 yılında da ikinci evliliğini DJ Mert Aydın'la yaptı. Ancak ünlü oyuncunun bu evliliği 53 gün sürdü.

2 yıl Murat Dalkılıç’la evli kalmıştı! Merve Boluğur’dan itiraflar peş peşe: Bıraksan ayağını bile yıkarım! 3

Eser Yenenler'in programına konuk olan Merve Boluğur, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

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