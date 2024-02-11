2 yıl Murat Dalkılıç’la evli kalmıştı! Merve Boluğur’dan itiraflar peş peşe: Bıraksan ayağını bile yıkarım!

2015-2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç'la evli kalan Merve Boluğur, Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmıştı. DJ Mert Aydın'la 2 Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine giren Boluğur'un bu evliliği 53 gün sürmüştü. Eser Yenenler'in programına konuk olan Merve Boluğur, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Acemi Cadı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, 2015-2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç'la evli kaldı.
Boluğur, 2022 yılında da ikinci evliliğini DJ Mert Aydın'la yaptı. Ancak ünlü oyuncunun bu evliliği 53 gün sürdü.
Eser Yenenler'in programına konuk olan Merve Boluğur, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.