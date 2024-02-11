Ayça Bingöl’ün kız kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! “Abla-kardeş müthişsiniz” Meğer o da...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Yürek Çıkmazı, Benim Adım Gültepe ve daha nicesinde rol alan Ayça Bingöl'ün hayatı merak konusu oldu. Ali Aktuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Ayça Bingöl hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kız kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bingöl'ün kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte Ayça Bingöl'ün kardeşi...