Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Yürek Çıkmazı, Benim Adım Gültepe ve daha nicesinde rol alan Ayça Bingöl'ün hayatı merak konusu oldu. Ali Aktuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Ayça Bingöl hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kız kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bingöl'ün kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte Ayça Bingöl'ün kardeşi...
Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Yürek Çıkmazı, Benim Adım Gültepe ve daha nicesinde rol alan Ayça Bingöl'ün hayatı merak konusu oldu.
AYÇA BİNGÖL KİMDİR?
16 Ocak 1975 İstanbul'da dünyaya gelen Ayça Bingöl, 1998'te İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlayan Bingöl, 2001 yılında oyuncu Ali Gökmen Altuğ ile evlendi. Ünlü çiftin Leyla ve Aylin adlarında iki kızı oldu.