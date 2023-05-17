Kapıcılar Kralı’nın kızıl afetiydi! 80 yaşındaki Sevda Ferdağ’ın son haline bakın! Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın partneri...
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın kahkahaya boğan filmlerinden Kapıcılar Kralı'nda rol alan Sevda Ferdağ, yıllar sonra gündem oldu. 7'den 70'e büyük bir hayran kitlesine sahip olan filmin kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ'ın son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Profesyonel dolandırıcı Mahir'in ortağı rolündeki güzel oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 80 yaşındaki Sevda Ferdağ'ın son hali...
17.05.2023 23:35 - Son Güncelleme: 17.05.2023 23:35
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın kahkahaya boğan filmlerinden Kapıcılar Kralı'nda rol alan Sevda Ferdağ, yıllar sonra gündem oldu.
Yeşilçam güzellerinden Sevda Ferdağ, Kapıcılar Kralı filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine merak edilip araştırılmaya başlandı.
Kapıcılar Kralı'nda profesyonel dolandırıcı Mahir'in ortağı rolündeki Ferdağ'ın son halini görenler ise tanımakta zorlandı.