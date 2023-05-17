Sahneden düşüp hastanelik olmuştu! 62 yaşındaki Kibariye’den beklenen paylaşım! Son hali merak ediliyordu! Nazar boncuğuyla...
Güçlü sesi ve yorumunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Kibariye, geçen günlerde korkunç bir olay yaşamış ve yürekleri ağza getirmişti. Platforma aniden fırlayan hayranı yüzünden sahneden düşerek hastanelik olan şarkıcı, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Son hali merak edilen ünlü şarkıcı, korkunç olayın ardından ilk kez paylaşımda bulundu. Kibariye'nin paylaşımına eklediği nazar boncuğu ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Kibariye'nin o paylaşımı...
17.05.2023 23:13 - Son Güncelleme: 17.05.2023 23:31
Kibariye'nin koruması, ünlü şarkıcıyı hayranından korumak isterken sanatçının sahneden düşmesine sebep oldu. Apar topar hastaneye kaldırılan şarkıcının, sağlık durumu hayranlarını endişelendirirken Kibariye'nin o anlarını görenler neye uğradığını şaşırdı.