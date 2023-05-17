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Sahneden düşüp hastanelik olmuştu! 62 yaşındaki Kibariye’den beklenen paylaşım! Son hali merak ediliyordu! Nazar boncuğuyla...

Güçlü sesi ve yorumunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Kibariye, geçen günlerde korkunç bir olay yaşamış ve yürekleri ağza getirmişti. Platforma aniden fırlayan hayranı yüzünden sahneden düşerek hastanelik olan şarkıcı, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Son hali merak edilen ünlü şarkıcı, korkunç olayın ardından ilk kez paylaşımda bulundu. Kibariye'nin paylaşımına eklediği nazar boncuğu ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Kibariye'nin o paylaşımı...

takvim.com.tr
17.05.2023 23:13 - Son Güncelleme: 17.05.2023 23:31
Sahneden düşüp hastanelik olmuştu! 62 yaşındaki Kibariye’den beklenen paylaşım! Son hali merak ediliyordu! Nazar boncuğuyla...

Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, güçlü yorumu ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kariyerinin yanı sıra hayat hikayesi ve eşi Ali Küçükbalçık ile yürüttüğü evlilikle de sık sık adından söz ettiren şarkıcı, geçen günlerde korkunç bir olayla gündeme geldi.

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Sahneden düşüp hastanelik olmuştu! 62 yaşındaki Kibariye’den beklenen paylaşım! Son hali merak ediliyordu! Nazar boncuğuyla...

Mersin'de konser veren ünlü şarkıcı, platforma aniden fırlayan hayranı yüzünden sahneden düşerek hastanelik oldu.

Sahneden düşüp hastanelik olmuştu! 62 yaşındaki Kibariye’den beklenen paylaşım! Son hali merak ediliyordu! Nazar boncuğuyla...

Kibariye'nin koruması, ünlü şarkıcıyı hayranından korumak isterken sanatçının sahneden düşmesine sebep oldu. Apar topar hastaneye kaldırılan şarkıcının, sağlık durumu hayranlarını endişelendirirken Kibariye'nin o anlarını görenler neye uğradığını şaşırdı.

Sahneden düşüp hastanelik olmuştu! 62 yaşındaki Kibariye’den beklenen paylaşım! Son hali merak ediliyordu! Nazar boncuğuyla...

Konser sırasında yaşanan korkunç olayın görüntüleri, kısa sürede sosyal medyaya düştü.

Sahneden düşüp hastanelik olmuştu! 62 yaşındaki Kibariye’den beklenen paylaşım! Son hali merak ediliyordu! Nazar boncuğuyla...

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere "Hayranı pek kibar davranmamış. Çok geçmiş olsun", "Ben de birçok sanatçıyı seviyorum. Uzaktan izleyin. Ne gereksiz sarılıp öpmeler. Ben karşıyım", "Keşke korumasaydı. Kadını aşağı atmış" yorumunda bulundu.

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