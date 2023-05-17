Sahneden düşüp hastanelik olmuştu! 62 yaşındaki Kibariye’den beklenen paylaşım! Son hali merak ediliyordu! Nazar boncuğuyla...

Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, güçlü yorumu ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kariyerinin yanı sıra hayat hikayesi ve eşi Ali Küçükbalçık ile yürüttüğü evlilikle de sık sık adından söz ettiren şarkıcı, geçen günlerde korkunç bir olayla gündeme geldi.