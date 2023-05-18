3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil’in sır gibi sakladığı torununa bakın! “Ne kadar büyümüş” Dede-torun ortalığı salladı! Sezin Erbil’in kızı...
Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Mehmet Ali Erbil, 1980-2011 yılları arasında toplamda 5 evlilik yaptı ve bu evliliklerinden Sezin Erbil, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil adlarında üç evladı oldu. Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil'den Elisa adında bir de torunu olan ünlü şovmen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Erbil, gözünden sakındığı torunuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Erbil'in dede-torun paylaşımı büyük ilgi görürken Elisa için "Ne kadar büyümüş" yorumu yapıldı. İşte Mehmet Ali Erbil'in o paylaşımı...
18.05.2023 01:44 - Son Güncelleme: 18.05.2023 15:37
Mehmet Ali Erbil ilk evliliğini 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yaptı ve 1982'de kızı Sezin'i kucağına aldı.
Kızının doğumundan sonra eşinden boşanan Mehmet Ali Erbil, 1985 yılında Muhsine Şehnaz ile ikinci kez evlendi ve yine 1985'te evliliğini noktaladı.
Ünlü şovmen, oyuncu Nergis Kumbasar ile 1989 yılında evlendi. Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten 1995 yılında Yasmin isimli bir kızı oldu.
Erbil, kızının doğumundan 1 yıl sonra 1996 senesinde Nergis Kumbasar'dan boşanarak yedi yıllık evliliğine son verdi.
Erbil, 2001 yılında ise dördüncü kez Sedef Altuntaş ile nikah masasına oturdu. Kendisinden 23 yaş küçük olan eşi ile olan evliliği de yürümeyen Mehmet Ali Erbil, evlendikten 1,5 yıl sonra boşandı.