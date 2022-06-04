Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan'dan haber var! Kemoterapi sonrası ortaya çıktı! İlk olarak Hamdi Alkan duyurmuştu
Pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan'dan üzücü haber geldi. Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, meslektaşı Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığını duyurdu. Hamdi Alkan'ın açıklamasının ardından oyuncunun hayranlarından ve birçok ünlü isimden destek mesajları yağdı. Kanserle mücadelesine başarılı bir şekilde devam eden Billur Kalkavan cephesinden yeni haberler var.
Akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan (59), doktorunun uyarısına rağmen evde bir türlü kilo almayı başaramadığı için tedavisine bir süre hastanede devam edileceğini açıklamıştı. Hastanede odasından fotoğraf yayınlayan oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Alkan, "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" ifadelerini kullandı. Özel bir hastanede tedavi gören Kalkavan'a hayranlarından ve birçok ünlü isimden destek yağdı.
Bunun üzerine suskunluğunu bozan Kalkavan, sosyal medya hesabında son halini yayınlayarak destek olan sevenlerine teşekkür mesajı yayınladı. Son halini yayınlayan ünlü oyuncu, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Hamdi Alkan'ım ziyaretime geldi ve izin istedi paylaşabilir miyim diye.