Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan’dan haber var! Kemoterapi sonrası ortaya çıktı! İlk olarak Hamdi Alkan duyurmuştu

Akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan (59), doktorunun uyarısına rağmen evde bir türlü kilo almayı başaramadığı için tedavisine bir süre hastanede devam edileceğini açıklamıştı. Hastanede odasından fotoğraf yayınlayan oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.