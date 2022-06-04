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Haberler Magazin Danla Bilic ve sevgilisi Yusuf Engin aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Denizde aldırışsız romantizm! Danla bikinili haliyle şoke etti

Danla Bilic ve sevgilisi Yusuf Engin aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Denizde aldırışsız romantizm! Danla bikinili haliyle şoke etti

Bir dargın bir barışık aşıklar Danla Bilic ve Yusuf Engin'in deniz romantizmi. Youtube'da çektiği videolarla şöhrete kavuşan Danla Bilic ve iş insanı Yusuf Engin bir süre önce bir ayrılık yaşasa da ilişkilerine yeniden şans verdiler. İki ay önce birlikteliklerine yeniden şans verme kararı alan Danla Bilic ile Yusuf Engin, soluğu Bodrum'da aldı. Önceki gün Demirbükü Koyu'nda objektiflere yansıyan aşıklar, denizde romantik anlar yaşadı.

04.06.2022 15:46 - Son Güncelleme: 04.06.2022 15:46
Danla Bilic ve sevgilisi Yusuf Engin aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Denizde aldırışsız romantizm! Danla bikinili haliyle şoke etti

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla büyük bir şöhret yakalayan Danla Bilic, iş insanı Yusuf Engin ile birliktelik yaşamış ancak çift, geçtiğimiz ocak ayında ayrılmıştı.

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Danla Bilic ve sevgilisi Yusuf Engin aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Denizde aldırışsız romantizm! Danla bikinili haliyle şoke etti

Miami tatili ardından İstanbul'a dönen Bilic, ayrılığa daha fazla dayanamamış ve Instagram'dan Engin ile tekrar birlikte olduklarını açıklamıştı.

Danla Bilic ve sevgilisi Yusuf Engin aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Denizde aldırışsız romantizm! Danla bikinili haliyle şoke etti

Kısa bir ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen YouTuber Danla Bilic ve iş insanı Yusuf Engin birlikte tatile çıktı.

Danla Bilic ve sevgilisi Yusuf Engin aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Denizde aldırışsız romantizm! Danla bikinili haliyle şoke etti

Sevgililer önceki gün Bodrum Demirbükü Koyu'nda görüntülendi.

Danla Bilic ve sevgilisi Yusuf Engin aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Denizde aldırışsız romantizm! Danla bikinili haliyle şoke etti

Bir süre yüzen Yusuf Engin, sevgilisine de suya girmesi için uzun süre dil döktü.

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