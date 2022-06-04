Danla Bilic ve sevgilisi Yusuf Engin aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Denizde aldırışsız romantizm! Danla bikinili haliyle şoke etti
Bir dargın bir barışık aşıklar Danla Bilic ve Yusuf Engin'in deniz romantizmi. Youtube'da çektiği videolarla şöhrete kavuşan Danla Bilic ve iş insanı Yusuf Engin bir süre önce bir ayrılık yaşasa da ilişkilerine yeniden şans verdiler. İki ay önce birlikteliklerine yeniden şans verme kararı alan Danla Bilic ile Yusuf Engin, soluğu Bodrum'da aldı. Önceki gün Demirbükü Koyu'nda objektiflere yansıyan aşıklar, denizde romantik anlar yaşadı.
04.06.2022 15:46 - Son Güncelleme: 04.06.2022 15:46
Kısa bir ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen YouTuber Danla Bilic ve iş insanı Yusuf Engin birlikte tatile çıktı.