Üç Kız Kardeş'ten aşk çıktı bu pozla böyle duyurdular! Somer Türkan derken ateş bacayı çoktan sarmış! Meğer...
İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan, Ayvalık'ta yaşayan Türkan, Dönüş ve Derya adındaki kız kardeşlerin hikayesinin anlatıldığı ilk bölümden itibare çok sevildi. Başrollerini Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever'in paylaştığı dizi bir süre sonra sezon finali yapacak. Ancak öncesinde bir aşk bombasını da patlattı. Bakın Üç Kız Kardeş'in aşıkları kimler çıktı.
04.06.2022 16:50 - Son Güncelleme: 04.06.2022 16:50
İclal Aydın'ın aynı adlı kitabından Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, heyecan dolu bölümleriyle salı akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.
Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisinin her bölümü, sabırsızlıkla bekleniyor.
Başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun yer aldığı Süreç Film imzalı dizi, aile ve kardeşlik bağlarını anlatıyor.