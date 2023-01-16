Kanserle mücadele eden Armağan Çağlayan’dan sitem dolu sözler! “İnsan olarak utanmıyor musunuz?” Popstar Mehtap Yılmaz’ın açıklaması...
Yıllık sağlık taraması sonucu akciğer kanserine yakalandığını öğrenen ve üç hafta önce 4.5 saat süren ameliyat geçiren Armağan Çağlayan'ın kitle ciğerinden alınmıştı. Sağlık durumunu sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalarla sık sık sevenleriyle paylaşan Çağlayan, bu kez bambaşka paylaşımda bulundu. Çağlayan, son olarak kendisi hakkında canlı yayında açıklama yapan Popstar Mehtap Yılmaz'a sitem dolu sözler söyledi. İşte o paylaşım...
16.01.2023 01:51 - Son Güncelleme: 16.01.2023 01:51
Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, 21 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla akciğer kanserine yakalandığını duyurmuş ve şunları söylemişti:
"YOĞUN BAKIMDAN ODAMA GELDİM"
Çağlayan'ın lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollanmıştı. Hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren sununu, 30 Kasım'da ameliyat olmuş, operasyon sonrası Instagram hesabından son durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunarak şöyle konuşmuştu: "4.5 saat süren bir operasyon geçirdim.