Vav TV İzle
Haberler Magazin Kanserle mücadele eden Armağan Çağlayan’dan sitem dolu sözler! “İnsan olarak utanmıyor musunuz?” Popstar Mehtap Yılmaz’ın açıklaması...

Kanserle mücadele eden Armağan Çağlayan’dan sitem dolu sözler! “İnsan olarak utanmıyor musunuz?” Popstar Mehtap Yılmaz’ın açıklaması...

Yıllık sağlık taraması sonucu akciğer kanserine yakalandığını öğrenen ve üç hafta önce 4.5 saat süren ameliyat geçiren Armağan Çağlayan'ın kitle ciğerinden alınmıştı. Sağlık durumunu sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalarla sık sık sevenleriyle paylaşan Çağlayan, bu kez bambaşka paylaşımda bulundu. Çağlayan, son olarak kendisi hakkında canlı yayında açıklama yapan Popstar Mehtap Yılmaz'a sitem dolu sözler söyledi. İşte o paylaşım...

16.01.2023 01:51 - Son Güncelleme: 16.01.2023 01:51
Kanserle mücadele eden Armağan Çağlayan’dan sitem dolu sözler! “İnsan olarak utanmıyor musunuz?” Popstar Mehtap Yılmaz’ın açıklaması...

Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, 21 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla akciğer kanserine yakalandığını duyurmuş ve şunları söylemişti:

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kanserle mücadele eden Armağan Çağlayan’dan sitem dolu sözler! “İnsan olarak utanmıyor musunuz?” Popstar Mehtap Yılmaz’ın açıklaması...

"Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı.

Kanserle mücadele eden Armağan Çağlayan’dan sitem dolu sözler! “İnsan olarak utanmıyor musunuz?” Popstar Mehtap Yılmaz’ın açıklaması...

Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim"

Kanserle mücadele eden Armağan Çağlayan’dan sitem dolu sözler! “İnsan olarak utanmıyor musunuz?” Popstar Mehtap Yılmaz’ın açıklaması...

"YOĞUN BAKIMDAN ODAMA GELDİM"
Çağlayan'ın lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollanmıştı. Hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren sununu, 30 Kasım'da ameliyat olmuş, operasyon sonrası Instagram hesabından son durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunarak şöyle konuşmuştu: "4.5 saat süren bir operasyon geçirdim.

Kanserle mücadele eden Armağan Çağlayan’dan sitem dolu sözler! “İnsan olarak utanmıyor musunuz?” Popstar Mehtap Yılmaz’ın açıklaması...

Yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA