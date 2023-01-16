Acun Ilıcalı’dan Nagihan Karadere’ye Survivor cevabı! Demet Akalın’dan jet hızıyla destek geldi! Kahreden haber duyuldu: “Kanser olduğumu öğrendim”
Survivor 2023'ün ilk bölümü yayınlanmadan önce Survivor Panorama'ya katılan Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. Ilıcalı, yarışmanın sahte olduğunu ve kimsenin Survivor'a gitmemesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunan Karadere'ye cevap verirken fenomen yarışmacının paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Geçen günlerde Karadere ile arasının bozuk olduğu iddialarıyla gündem olan Demet Akalın'dan da şaşırtan bir paylaşım geldi. Öte yandan Nagihan Karadere'nin kanser olduğu iddiası hayranlarını kahretti. İşte detaylar...
16.01.2023 01:22 - Son Güncelleme: 16.01.2023 01:22
Nagihan Karadere, Survivor'un yeni sezonu başlamadan önce yarışmayla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
Fenomen yarışmacı, yarışmanın sahte olduğunu ve kimsenin Survivor'a gitmemesi gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.
Karadere, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Survivor sahte bir ortam, herkes menfaat herkes çıkar derdinde. Arkadaşlıklar yalan.
Survivor'da görmediğim kadar samimiyetsizlikler gördüm. Görmediğim kadar yalanlar gördüm. Hayatımda görmediğim üçkağıtlar gördüm"
ACUN ILICALI'DAN YANIT!
Survivor 2023'ün ilk bölümü yayınlanmadan önce Survivor Panorama'ya katılan Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'nin bu sözlerine karşılık verdi.