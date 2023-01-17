Kansere yakalanan Nagihan Karadere’den ilk açıklama! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi! “Tedavi sürecim...” Survivor yarışmacısıydı...
Acun Ilıcalı, dün akşam katıldığı programda Survivor eski yarışmacısı Nagihan Karadere'nin yarışma hakkında söylediklerine karşılık verdi. Ilıcalı'nın açıklamasının ardından programı ve Acun Ilıcalı'yı aradığını ancak ulaşamadığını dile getiren Karadere'ye Demet Akalın'dan destek gecikmedi. Tüm bunlar yaşanırken Nagihan Karadere'nin kanser olduğu ortaya çıktı. Ünlü isim, hayranlarını üzen haberin ardından bugün sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulunarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte Nagihan Karadere'nin o açıklaması...
2016, 2018 ve 2022 yıllarında Survivor'da mücadele eden ve başarısıyla adından söz ettiren Nagihan Karadere ile Acun Ilıcalı arasında gerilim yaşandı.
Geçen günlerde bir açıklamada bulunan Karadere, şu ifadeleri kullandı: "Survivor sahte bir ortam, herkes menfaat herkes çıkar derdinde. Arkadaşlıklar yalan.
Survivor'da görmediğim kadar samimiyetsizlikler gördüm. Görmediğim kadar yalanlar gördüm. Hayatımda görmediğim üçkağıtlar gördüm."
ACUN ILICALI'DAN YANIT GELDİ!
Yarışmanın sahte olduğunu ve kimsenin Survivor'a gitmemesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunan Survivor Nagihan için Acun Ilıcalı'dan cevap geldi.
Acun Ilıcalı'nın Survivor Panorama'daki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Nagihan çok bozuldu Survivor'da birinci olamadı diye. Nagihan hangi özelliği ile birinci olacaktı ben onu çözemedim. Gerçekten öyle...