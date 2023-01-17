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Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Afra Saraçoğlu'yla flört aşamasında denen oyuncunun eski aşkı...

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Afra Saraçoğlu'yla flört aşamasında denen oyuncunun eski aşkı...

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Yalı Çapkını gerek dizi olarak gerekse başroller Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in özel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Dizi başladığından bu yana çok yakıştırılan ikilinin, Mert Yazıcıoğlu ayrılığının ardından, flört döneminde oldukları iddia edilmişti geçtiğimiz günlerde. Bir yanda bunlar olurken ikili hakkında araştırma yapanlar Mert Ramazan Demir'in eski sevgilisinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte başta Mert Ramazan Demir olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri ve sevgilileri.

17.01.2023 08:50 - Son Güncelleme: 17.01.2023 08:50
Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in eski sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Afra Saraçoğlu’yla flört aşamasında denen oyuncunun eski aşkı...

Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir'in adı son günlerde rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile anılıyor.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in eski sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Afra Saraçoğlu’yla flört aşamasında denen oyuncunun eski aşkı...

Ama o özel hayatı konusunda sessizliğini koruyor.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in eski sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Afra Saraçoğlu’yla flört aşamasında denen oyuncunun eski aşkı...

Mert Ramazan Demir hakkında araştırma yapanlarsa eski aşkını görünce şaştı kaldı.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in eski sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Afra Saraçoğlu’yla flört aşamasında denen oyuncunun eski aşkı...

İşte başta Mert Ramazan Demir olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri ve sevgilileri.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in eski sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Afra Saraçoğlu’yla flört aşamasında denen oyuncunun eski aşkı...

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

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