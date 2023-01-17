İntihar iddialarını yalanlayan Hafsanur Sancaktutan'a Hadise’den tam destek! Bircan Bali'den yanıt gecikmedi! “Konu bitti başka birine geçiyorum”
Meslektaşı Deniz Can Aktaş'la ilişkilerini geçen haftalarda sonlandıran ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, hayranlarını korkutan bir iddiayla gündem oldu. Bircan Bali, ünlü oyuncunun intihar teşebbüsünde bulunduğunu iddia etti. Söz konusu iddiayı net bir dille yalanlayan Sancaktutan'a şarkıcı Hadise'den destek geldi. Hem Hadise'nin hem de Hafsanur Sancaktutan'ın açıklamalarına karşılık veren Bali'nin söyledikleri dikkat çekti. Öte yandan ünlü sunucu bambaşka bir iddiayı gündeme taşıdı. İşte detaylar...
Hem kariyeri hem özel hayatıyla dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan, 2019 yılında ekranlara gelen 'Aşk Ağlatır' dizisinde birlikte rol alan Deniz Can Aktaş'la aşk yaşamaya başladı.
Deniz Can Aktaş'la ayrıldıktan sonra Afra Saraçoğlu'nun eski aşkı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen ünlü oyuncu, iddiaları net bir dille yalanladı.
Mert Yazıoğlu'yla aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu şu açıklamayı yaptı: "Hakkımda çıkan magazin haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır, sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir. Yılın son günü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum"
Sancaktutan, son olarak ise Bircan Bali'nin kendisiyle ilgili ortaya attığı bir iddiayla gündeme geldi.