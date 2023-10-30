Kansere mücadele eden Yeşilçam'ın gamzeli güzeli son sağlık durumunu açıkladı "Hiç halim yoktu" Bahar Öztan 17 gün sonra...

Özellikle Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan ve 'Yeşilçam'ın gamzeli güzeli' olarak anılan Bahar Öztan, geçtiğimiz mart ayında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalandığını duyurmuştu. Tedavisine devam edilen ünlü yıldız, geçtiğimiz günlerde bir operasyon daha geçirmişti. Operasyon sonrası açıklamalarda bulunan Öztan son durumu hakkında bilgi verdi.