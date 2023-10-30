Kansere mücadele eden Yeşilçam'ın gamzeli güzeli son sağlık durumunu açıkladı "Hiç halim yoktu" Bahar Öztan 17 gün sonra...

Özellikle Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan ve 'Yeşilçam'ın gamzeli güzeli' olarak anılan Bahar Öztan, geçtiğimiz mart ayında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalandığını duyurmuştu. Tedavisine devam edilen ünlü yıldız, geçtiğimiz günlerde bir operasyon daha geçirmişti. Operasyon sonrası açıklamalarda bulunan Öztan son durumu hakkında bilgi verdi.
Ortadirek Şaban, Doktor Civanım gibi filmlerde Kemal Sunal ile başrolü üstlenen Bahar Öztan, geçtiğimiz mart ayında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalandığını duyurmuştu.
Bahar Öztan 8 yıldır kanserle mücadele ediyor. Hastalığı beşinci kez nüksetti ve yeniden tedavi sürecine girdi.
Geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçiren Bahar Öztan hem hastalığı hem de son sağlık durumu hakkında bir video yayınladı ve açıklama yaptı.