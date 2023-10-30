18 yıl önce boşanmışlardı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu “Babasının kızı” dedirtti! Annesini değil babasını takip etti

Kaya Çilingiroğlu ile 1997-2005 yılları arasında evli kalan Hülya Avşar'ın Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı oldu. Zehra Çilingiroğlu, yıllarca tenis oynayan annesi Hülya Avşar'ın aksine babasının izinden giderek golfu tercih etti. Son olarak bir Golf Turnuvasına katılan Çilingiroğlu, Cumhuriyet 100. Yıl kupasını kazandı. Başarısının yanı sıra son haliyle de dikkat çeken Çilingiroğlu, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.
Katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyuran Hülya Avşar, 1997'de Kaya Çilingiroğlu ile nikah masasına oturdu.
1998 yılında kızı Zehra Çilingiroğlu'nu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Avşar, tarihler 2005'i gösterdiğinde Çilingiroğlu ile evliliklerini sonlandırdı.
Kaya Çilingiroğlu'nun, Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç ile aldatmasıyla biten evlilik günlerce magazin gündeminde yer aldı.