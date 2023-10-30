18 yıl önce boşanmışlardı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu “Babasının kızı” dedirtti! Annesini değil babasını takip etti

Kaya Çilingiroğlu ile 1997-2005 yılları arasında evli kalan Hülya Avşar'ın Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı oldu. Zehra Çilingiroğlu, yıllarca tenis oynayan annesi Hülya Avşar'ın aksine babasının izinden giderek golfu tercih etti. Son olarak bir Golf Turnuvasına katılan Çilingiroğlu, Cumhuriyet 100. Yıl kupasını kazandı. Başarısının yanı sıra son haliyle de dikkat çeken Çilingiroğlu, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.