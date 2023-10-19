Kanser tedavisi gören oryantal Tanyeli Küba yolcusu! Dostlarından büyük destek geldi! Zara, Hakan Altun...

Kanser tedavisi gören oryantal Tanyeli Küba yolcusu! Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, tedavisinin devamı için Küba'ya gideceğini açıklamıştı. Cumartesi gecesi Küba'ya uçacak olan 52 yaşındaki Tanyeli'ye, sanatçı dostlarından büyük bir jest geldi. İşte detaylar...