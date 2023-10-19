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Hande Erçel’in 3,5 yaşındaki minik yeğeni kanserle mücadele ediyordu! Gamze Erçel kızı Mavi’nin son sağlık durumunu açıkladı!

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel, 2019'da Caner Yıldırım'la dünyaevine girmiş ve aynı yıl Aylin Mavi adını verdiği kızını kucağına almıştı. Minik Mavi'ye geçen yıl kanser teşhisi konmuştu. Kızlarının hasta olduğu haberi ile sarsılan Gamze Erçel ile Caner Yıldırım, zor günler geçirse de morallerini bozmadan kızlarının tedavilerine odaklandı. Nişantaşı'nda görüntülenen Erçel, kızının son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 10:01 Güncelleme 19 Ekim 2023, 10:09
Hande Erçel’in 3,5 yaşındaki minik yeğeni kanserle mücadele ediyordu! Gamze Erçel kızı Mavi’nin son sağlık durumunu açıkladı! 1

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 2019'da Caner Yıldırım'la dünyaevine girdi. Genç çift, aynı yıl Aralık ayında kızları Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı.

Hande Erçel’in 3,5 yaşındaki minik yeğeni kanserle mücadele ediyordu! Gamze Erçel kızı Mavi’nin son sağlık durumunu açıkladı! 2

Sosyal medyada fenomen olan ikili, kızları Aylin Mavi ile yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündem oldu.

Hande Erçel’in 3,5 yaşındaki minik yeğeni kanserle mücadele ediyordu! Gamze Erçel kızı Mavi’nin son sağlık durumunu açıkladı! 3

Ancak çiftten geçen yıl kötü haber geldi. Minik Mavi'ye kanser teşhisi konduğu öğrenildi.

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