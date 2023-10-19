Hande Erçel’in 3,5 yaşındaki minik yeğeni kanserle mücadele ediyordu! Gamze Erçel kızı Mavi’nin son sağlık durumunu açıkladı!

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel, 2019'da Caner Yıldırım'la dünyaevine girmiş ve aynı yıl Aylin Mavi adını verdiği kızını kucağına almıştı. Minik Mavi'ye geçen yıl kanser teşhisi konmuştu. Kızlarının hasta olduğu haberi ile sarsılan Gamze Erçel ile Caner Yıldırım, zor günler geçirse de morallerini bozmadan kızlarının tedavilerine odaklandı. Nişantaşı'nda görüntülenen Erçel, kızının son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 2019'da Caner Yıldırım'la dünyaevine girdi. Genç çift, aynı yıl Aralık ayında kızları Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı.
Sosyal medyada fenomen olan ikili, kızları Aylin Mavi ile yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündem oldu.
Ancak çiftten geçen yıl kötü haber geldi. Minik Mavi'ye kanser teşhisi konduğu öğrenildi.