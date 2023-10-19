SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

13 yılda 23 kez ameliyat olan Fulden Uras’tan haber var! İşte 55 yaşındaki Fulden Uras’ın son sağlık durumu!

13 yılda 22 kez ameliyat olan şarkıcı Fulden Uras, dört gün önce yeni bir operasyon geçireceğini duyurmuştu. Son gireceği ameliyatta sağ memesinin alınacağını dile getiren Fulden Uras, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Ameliyattan sonra sizleri tekrar bilgilendiririm" demişti. 23'ncü kez ameliyat olan ünlü şarkıcıdan yeni haber geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 11:59 Güncelleme 19 Ekim 2023, 12:08
13 yılda 23 kez ameliyat olan Fulden Uras’tan haber var! İşte 55 yaşındaki Fulden Uras’ın son sağlık durumu! 1

Gençlik yıllarından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Fulden Uras, 13 yılda 22 kez ameliyat olmuştu.

13 yılda 23 kez ameliyat olan Fulden Uras’tan haber var! İşte 55 yaşındaki Fulden Uras’ın son sağlık durumu! 2

Fulden Uras, dört gün önce sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak 23'üncü kez ameliyat olacağını duyurmuştu.

13 yılda 23 kez ameliyat olan Fulden Uras’tan haber var! İşte 55 yaşındaki Fulden Uras’ın son sağlık durumu! 3

Uras, şunları söylemişti: "22 ameliyat... 22 kere narkoz... Her birinden umutla 'Bu son olacak' diye dualarla çıkmak. 13 sene dile kolay... Çok çektirdin yine de 'Hamdolsun' dedim. Halime hep şükrettim, dermansız dert değildin.

SON DAKİKA