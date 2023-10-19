13 yılda 23 kez ameliyat olan Fulden Uras’tan haber var! İşte 55 yaşındaki Fulden Uras’ın son sağlık durumu!

Gençlik yıllarından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Fulden Uras , 13 yılda 22 kez ameliyat olmuştu.

Fulden Uras , dört gün önce sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak 23'üncü kez ameliyat olacağını duyurmuştu.

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Uras, şunları söylemişti: "22 ameliyat... 22 kere narkoz... Her birinden umutla 'Bu son olacak' diye dualarla çıkmak. 13 sene dile kolay... Çok çektirdin yine de 'Hamdolsun' dedim. Halime hep şükrettim, dermansız dert değildin.