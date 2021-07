Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta estetik harikası çıktı hayaller yıkıldı! Görenler inanamadı doğal güzel sanılıyordu meğer…

Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta estetik harikası çıktı hayaller yıkıldı! Oyuncu Can Yaman ile yaşadığı aşkla sık sık Türk medyasında yer alan İtalyan spiker Diletta Leotta, özellikle tatilde verdiği iddialı pozlarıyla sık sık çok konuşulmuştu. Diletta Leotta, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Estetiksiz fotoğrafları ortaya çıkan Leotta, magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü spikerin eski halini görenler tanımakta zorlanırken "Biz de doğal güzellik sanıyorduk, estetik harikasıymış", "Diletta olduğuna emin miyiz? Bu nasıl bir değişim?" yorumlarını yaptı. İşte Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın ilk kez ortaya çıkan ve hayranlarını şaşkına çeviren estetiksiz hali…

