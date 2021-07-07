Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta estetik harikası çıktı hayaller yıkıldı! Görenler inanamadı doğal güzel sanılıyordu meğer…
Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta estetik harikası çıktı hayaller yıkıldı! Oyuncu Can Yaman ile yaşadığı aşkla sık sık Türk medyasında yer alan İtalyan spiker Diletta Leotta, özellikle tatilde verdiği iddialı pozlarıyla sık sık çok konuşulmuştu. Diletta Leotta, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Estetiksiz fotoğrafları ortaya çıkan Leotta, magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü spikerin eski halini görenler tanımakta zorlanırken "Biz de doğal güzellik sanıyorduk, estetik harikasıymış", "Diletta olduğuna emin miyiz? Bu nasıl bir değişim?" yorumlarını yaptı. İşte Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın ilk kez ortaya çıkan ve hayranlarını şaşkına çeviren estetiksiz hali…
07.07.2021 19:02
- Son Güncelleme: 07.07.2021 19:02
Ünlü oyuncu Can Yaman ile yaşadığı aşkla Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine ulaşan Diletta Leotta, özellikle tatilden yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.
ESTETİKSİZ HALİ ORTAYA ÇIKTI!
Diletta Leotta, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Estetiksiz fotoğrafları ortaya çıkan Leotta, magazin gündemine bomba gibi düştü.
Sevgilisi Can Yaman ile Türkiye tatiline devam eden Diletta Leotta'nın estetiksiz hali hayranlarını şaşkına çevirdi.
Magazin D Yaz'ın ortaya çıkardığı görüntüleri görenler ünlü spikeri tanımakta zorlanırken "Biz de doğal güzellik sanıyorduk, estetik harikasıymış", "Diletta olduğuna emin miyiz? Bu nasıl bir değişim?" yorumlarını yaptı.
Burun ve meme estetiği yaptıran Leotta'nın daha sonra da dudaklarını dolguyla büyüttüğü öğrenildi: "18 yaşında burnumu yaptırdım. Bu benim yüzüm ve yargılanmadan onunla inandığım her şeyi yapma özgürlüğüne sahibim. İyi bir kariyer için estetik ameliyatı yaptırmadım"