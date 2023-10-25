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"Kariyerim dursa bile Filisti'i destekleyeceğim" diyen Bella-Gigi Hadid kardeşlere İsrail'den ölüm tehdidi yağıyor! FBI devreye girdi...

17 Ekim günü İsrail güçlerinin Gazze'deki bir hastaneye gerçekleştirdiği saldırıda yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesi üzerine Filistin asıllı model kardeşler Bella-Gigi Hadid'ten tepki gecikmemişti. Uzun yıllardır Filistin'e verdikleri destekle bilinen Bella Hadid ve Gigi Hadid, İsrail'in hedefi oldu. İsrail hükümetinin resmi sosyal medya hesabı, Gigi Hadid'i etiketleyerek "Geçen hafta rahat uyudun mu" diyerek hedef gösterdi ve ardından Hadid ailesi, bu paylaşım sonrası ölüm tehditleri almaya başladığını açıkladı. Baba Muhammed Hadid'in tehditler nedeniyle ABD güvenlik teşkilatı FBI'ya başvurduğu belirtildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Ekim 2023, 17:58 Güncelleme 25 Ekim 2023, 21:00
Kariyerim dursa bile Filisti’i destekleyeceğim diyen Bella-Gigi Hadid kardeşlere İsrail’den ölüm tehdidi yağıyor! FBI devreye girdi... 1

İsrail, 7 Ekim'den beri Gazze'ye ölüm olup yağdı. 45 kilometrekarelik bölgeye tonlarca bomba attı. Binlerce masum sivili hayattan kopardı.

Kariyerim dursa bile Filisti’i destekleyeceğim diyen Bella-Gigi Hadid kardeşlere İsrail’den ölüm tehdidi yağıyor! FBI devreye girdi... 2

Resmi sosyal medya hesaplarını, kendilerine destek veren Batılı medya kuruluşlarıyla güçlendiren İsrail adeta bir cadı avı başlatmış durumda.

Kariyerim dursa bile Filisti’i destekleyeceğim diyen Bella-Gigi Hadid kardeşlere İsrail’den ölüm tehdidi yağıyor! FBI devreye girdi... 3

İsrail'in katliamlarına sessiz kalmayanları itibarsızlaştırmaya çalışan İsrail, Siyonist rejimin insanlık suçlarına karşı gelen herkesi Yahudi düşmanı olmakla suçluyor.

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