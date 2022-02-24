Kanal D’nin iddialı dizisi finale mi yürüyor? Çanlar bu kez Sadakatsiz dizisi için çalıyor! 3 başrol oyuncu tek tek vedasını duyurdu! Cansu Dere...

Kuruluş Osman ve Oğlum dizileri ile rakip olan dizinin reytinglerde zorlanabileceği düşünülürken, izleyiciler hikayenin kısır döngü içinde gittiğini ve artık eskisi kadar heyecan vermediğini de belirten yorumlarda bulundu. Bu sebeple pek çok kullanıcı final iddiasında bulundu.