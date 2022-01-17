Gülşen'in sahne kıyafetleri evliliğine mal oldu ortalık karıştı! Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? Şok detaylar...
Gülşen'in sahne kıyafetleri evliliğine mal oldu ortalık karıştı! Şok iddia... Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? Gülşen'in son sahne kostümü ve hareketleri magazin gündemine bomba gibi düşerken bir bomba da Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu cephesinden geldi. Daha önce, "Gülşen Hanım'ın kıyafetlerine karışmıyorum. Fikrimi tabii ki soruyor. Tasarımlarını çok beğeniyorum. Beğenmeyenlerin kendi zevkidir." diyen Ozan Çolakoğlu'nun evi terk ettiği iddia edildi. Boşanma kararı alan ikilinin ayrılık nedeninin ise Gülşen'in sahne kıyafetleri olduğu ileri sürülüyor.
BOŞANIYOR!
Gülşen'in sahne kıyafetleri evliliğine mal oldu, ortalık karıştı! Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? İşte şoke eden iddianın detayları...
Gülşen, sahne kıyafetleri ile adından söz ettirirken şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. 2016 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Gülşen ve aranjör eşi Ozan Çolakoğlu arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi.
Gülşen ve eşinin evliliklerinde sorunlar yaşamaya başladığı ve boşanma kararı aldığı iddiaları magazin gündeminde deprem etkisi yarattı. Seyhan Soylu'nun iddiasına göre; evliliklerinde kara bulutlar dolanmaya başlayan Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, boşanma kararı aldı.
Ozan Çolakoğlu'nun boşanma kararı almalarının ardından evden ayrıldığı ve bir arkadaşının yanında kaldığı iddia edildi. Bu kararı almasının sebebinin Gülşen'in kıyafetleri olduğu konuşulsa da Çolakoğlu daha önce eşinin kıyafetlerini beğendiğini açıklamıştı.