Gülşen’in sahne kıyafetleri evliliğine mal oldu ortalık karıştı! Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? Şok detaylar...

Ozan Çolakoğlu'nun boşanma kararı almalarının ardından evden ayrıldığı ve bir arkadaşının yanında kaldığı iddia edildi. Bu kararı almasının sebebinin Gülşen'in kıyafetleri olduğu konuşulsa da Çolakoğlu daha önce eşinin kıyafetlerini beğendiğini açıklamıştı.