Kalp Yarası’nın Vedia'sı Yonca Şahinbaş'ın eşi Eşkıya'nın o ismiymiş görenler inanamadı! O da çok ünlü bir oyuncu
atv ekranlarının yeni fenomeni Kalp Yarası. Oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran gibi yeni kuşak isimlerin yanı sıra, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş gibi usta oyuncuları da bulunduran Kalp Yarası, pazartesi akşamları reytinglerin zirvesinde. Dizi de Vedia'yı canlandıran Yonca Şahinbaş hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle hayran bırakıyor. Yonca Şahinbaş hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. Yonca Şahinbaş'ın eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncuymuş. İşte başta Yonca Şahinbaş olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
Kalp Yarası dizisinde 'Vedia' karakterine hayat veren Yonca Şahinbaş'ın kim olduğu merak ediliyor. 6 Temmuz 1972, İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu. Eğitim döneminde Devlet Tiyatrolarında oyunculuk yaptı. Seslendirme çalışmalarına 1991 yılında başladı. Bakırköy Belediyesi Tiyatrolarındaki görevinin yanı sıra sunuculuk da yapan sanatçı, sinema ve dizi filmlerde oyunculuk yapıyor.
Yonca Şahinbaş, 1993 yılından itibaren Yaz Evi, Çiçek Taksi, Asmalı Konak, Avrupa Yakası, Gözyaşı Çetesi, Dila Hanım, Asla Vazgeçmem, Bizans Oyunları: Geym of Bizans, Yeni Gelin.
Yonca Şahinbaş hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. Yonca Şahinbaş'ın eşi de en az kendisi kadar ünlü bir oyuncu. İşte başta Yonca Şahinbaş olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.