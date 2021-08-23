Kalp Yarası’nın Baha’sı Kemal Burak Alper’in sevgilisine bakın o da oyuncu! Dizinin saç baş yolduran Baha gerçekte nişanlı

Kalp Yarası'nda Ayşe'ye olan aşkıyla, Ayşe'ye zor günler yaşatan Baha'ya hayat veren Kemal Burak Alper, dizide kalbi kırık bir aşık olsa da, gerçek hayatta aşk sarhoşu. Nisan ayında nişanlanan Kemal Burak Alper'in nişanlısı aynı zamanda meslektaşı. İşte başta Kemal Burak Alper olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.