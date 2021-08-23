Kalp Yarası'nın Baha'sı Kemal Burak Alper'in sevgilisine bakın o da oyuncu! Dizinin saç baş yolduran Baha gerçekte nişanlı
Ekranlarda şu sıralar Kalp Yarası fırtınası esiyor... Başrollerinde Yağmur Tanrısevsin ile Gökhan Alkan'ın yer aldığı, oyuncu kadrosundaysa Merve Çağıran, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş gibi güçlü isimleri barındıran Kalp Yarası'nda öyle bir isim var ki, görünmesi bile izleyicinin çıldırmasına yetiyor. O isim Ayşe'ye körkütük aşık olan Baha'dan başkası değil. Kalp Yarası'nda Baha karakterine hayat veren Kemal Burak Alper'in gerçek hayattaki sevgilisi herkesi şaşırttı. Kısa bir süre önce nişanlanan Kemal Burak Alper şu sıralar aşk sarhoşu...
Kemal Burak Alper, 19 Nisan 1988 tarihinde Antalya'da dünyaya gelmiştir. Liseyi Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi'nde okudu.
Tiyatro ile lise yıllarında tanıştı. Çukurova Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Kameralar karşısına ilk kez 2014 yılında yayınlanan Yola Çıkmak adlı sinema filminde canlandırdığı Kemal karakteri ile çıkan Kemal Burak Alper, Nasipse Adayız, Güvercin, Sirayet ve Berzah: Cin Alemi gibi yapımlarda yer almıştır.
Kemal Burak Alper, şimdilerde Blu TV'de yayınlanan Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Mahir karakterine hayat verdi. Kemal Burak Alper, 1.80 metre boyunda, 72 kilo ve Koç burcudur.
Kalp Yarası'nda Ayşe'ye olan aşkıyla, Ayşe'ye zor günler yaşatan Baha'ya hayat veren Kemal Burak Alper, dizide kalbi kırık bir aşık olsa da, gerçek hayatta aşk sarhoşu. Nisan ayında nişanlanan Kemal Burak Alper'in nişanlısı aynı zamanda meslektaşı. İşte başta Kemal Burak Alper olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.