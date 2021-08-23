Bergüzar Korel ’çok yoruldum’ dedi hastaneye gitti yaptırdı! ’O gün karar verdim’ diyen oyuncu 30 haftalık hamile...

"LÜTFEN, BUNA HAKKIMIZ YOK.."

Aşı olduğu fotoğrafı Instagram'ın hikaye kısmından yayınlayan Bergüzar Korel şu ifadeleri kullandı;

"Açık konuşacağım.. Aşı olmak için doğumu bekliyordum. Riskleri konuştuğumuzda sahada çalışmadığım ve ilk günden bugüne çok izole yaşadığım için dayanacaktım.

Han'ı doğurup, eve geldikten sonra pandeminin başlaması, yalnız bir bebek büyütmek, tam rahatladık derken vakaların en yüksek olduğu zamanda sürpriz br şekilde tekrar hamile olduğumu öğrenmem ve yine büyük korkularla oldukça dikkatli bir şekilde yaşamak, hiç bitmeyen bir kaygı..

Gerçek anlamda evden hiç çıkmadan geçen bir lohusalık ve tekrar gebelik. Çok yoruldum. Yoğun bakımdaki gebeler, şu an virüsün 3 katı daha yüksek bulaşıyor olması psikolojimi bitirdi.