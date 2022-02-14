Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler’in sır gibi sakladığı kızına bakın! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı gören dilini ısırdı

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden mezun olan ve okurken bir yandan İzmir Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk, TRT'de seslendirme yapan Şenay Gürler, 2004'te ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Avrupa Yakası ile adını geniş kitlelere duyurdu.