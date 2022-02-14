Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler’in sır gibi sakladığı kızına bakın! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı gören dilini ısırdı
Kalp Yarası'nın Azade'si Şenay Gürler'in sır gibi sakladığı kızına bakın! Avrupa Yakası dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Şenay Gürler'in hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Şimdilerde başrolünü Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin'in üstlendiği Kalp Yarası dizisinde Azade Sancakzade karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun gözlerden uzak büyüttüğü kızı Duygu'yu görenler ise hayran kaldı. Güzelliğiyle mest eden Duygu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Şenay Gürler'in sır gibi sakladığı güzeller güzeli kızı...
14.02.2022 20:16
- Son Güncelleme: 14.02.2022 20:16
Şimdilerde başrolünü Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin'in üstlendiği Kalp Yarası dizisinde Azade Sancakzade karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başladı.