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Haberler Magazin Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler’in sır gibi sakladığı kızına bakın! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı gören dilini ısırdı

Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler’in sır gibi sakladığı kızına bakın! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı gören dilini ısırdı

Kalp Yarası'nın Azade'si Şenay Gürler'in sır gibi sakladığı kızına bakın! Avrupa Yakası dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Şenay Gürler'in hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Şimdilerde başrolünü Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin'in üstlendiği Kalp Yarası dizisinde Azade Sancakzade karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun gözlerden uzak büyüttüğü kızı Duygu'yu görenler ise hayran kaldı. Güzelliğiyle mest eden Duygu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Şenay Gürler'in sır gibi sakladığı güzeller güzeli kızı...

14.02.2022 20:16 - Son Güncelleme: 14.02.2022 20:16
Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler’in sır gibi sakladığı kızına bakın! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı gören dilini ısırdı

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden mezun olan ve okurken bir yandan İzmir Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk, TRT'de seslendirme yapan Şenay Gürler, 2004'te ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Avrupa Yakası ile adını geniş kitlelere duyurdu.

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Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler’in sır gibi sakladığı kızına bakın! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı gören dilini ısırdı

Şimdilerde başrolünü Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin'in üstlendiği Kalp Yarası dizisinde Azade Sancakzade karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başladı.

Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler’in sır gibi sakladığı kızına bakın! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı gören dilini ısırdı

Gürler'in özellikle ailesi merak konusu edildi. Ünlü oyuncunun gözlerden uzak büyüttüğü kızı Duygu'yu görenler ise hayran kaldı.

Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler’in sır gibi sakladığı kızına bakın! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı gören dilini ısırdı

Güzelliğiyle mest eden Duygu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler’in sır gibi sakladığı kızına bakın! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı gören dilini ısırdı

İşte başta Şenay Gürler olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

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