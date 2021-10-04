Kalp Yarası'ndaki performansıyla diziye damgasını vuran Şenay Gürler, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. 28 Haziran 1966 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Çocukluğundan itibaren oyuncu olmak istedi. Bir ablası ve bir erkek kardeşi vardır. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden mezun oldu. 'Gölgeler' adını verdiği tez filminde kendi de oynar ve bir hocasından 'Sen oyuncu ol' önerisi gelir. Okurken bir yandan İzmir Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk, TRT'de seslendirme yaptı. 1992 yılında İstanbul'a ilk geldiği dönemlerde geçimini dublaj yaparak sağladı. Jacqueline Bisset, Julia Roberts,Nicole Kidman, Türklerden Demet Sağıroğlu, Yeşim Salkım,Ebru Şallı'nın sesi olarak duyduk. Telefon müşterileri Turkcell Müşteri Hizmetleri'ni aradıklarında kendilerine Şenay Gürlersesi cevap verdi. Avrupa Yakası dizisindeki oynadığı Fatoş karakteri daha çok tanınmasını sağladı. Şubat 2004'te ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve senaristliğini Gülse Birsel'in yaptığı 'Avrupa Yakası' adlı dizinde Gazanfer Özcan, Hümeyra,Müşfik Kenter, Gönül Ülkü Özcan, Ata Demirer, Gülse Birsel, Engin Günaydın, Levent Üzümcü, Bülent Polat, Evrim Akın, Hasibe Eren, Tolga Çevik, Sarp Apak, Peker Açıkalın, Binnur Kaya gibi oyuncularla birlikte oynadı. Şu sıralar Kalp Yarası'nda Azade karakterine hayat veren Şenay Gürler'in büyük aşkı bakın kim çıktı. İşte başta Şenay Gürler olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgililer. TANSEL ÖNGEL VE SEVGİLİSİ NEŞE ÇAKIR BÜLENT POLAT Bülent Polat öğretmen Duygu Şenoğlu ile evli. 'HAYATIMIN KADINIYLA EVLENDİM' Bülent Polat'ın nikah kıyıldıktan sonra çekilen bu görüntüsü çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, nikah sonrası davetlilere şöyle seslendi. 'Hepiniz çıkıp göbek atın, kurtlarınızı dökün. Çünkü ben hayatımın kadınıyla evlendim.' demişti. İSMAİL DEMİRCİ VE EŞİ HANDE SORAL GÖZDE TÜRKER VE ANIL GÜLER ALPEREN DUYMAZ VE EŞİ KÜBRA KELKİT ŞENAY GÜRLER VE SEMİH SAYGINER ONUR BULDU VE EŞİ DUYGU KOZ BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK Ayhan - Zeynep Sicimoğlu CENGİZ BOZKUT VE EŞİ HATİCE KAVAK BOZKURT 1990 yılında evlendiği İngilizce öğretmeni olan eski eşinden Çağlayan adında bir kızı bulunan Cengiz Bozkurt, İngiltere'de tanıştığı moda tasarımcısı Hatice Kavak ile 2008 yılında evlendi. Çiftin güzel yuvasına 2012 yılında Sena, 2016 yılında ise Ada eklendi ve mutlulukları adeta katmerlendi. YURDAER OKUR VE EŞİ DİLARA YALÇIN OKUR ASLIHAN GÜNER VE EŞİ MERT KILIÇ LEVENT ÜLGEN