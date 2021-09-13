Kalp Yarası'nın Azade'si Şenay Gürler bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Yonca Şahinbaş ile arasındaki fark şaşırttı
Kalp Yarası'nın Azade'si Şenay Gürler bakın kaç yaşında çıktı! Başrollerini Yağmur Tanrısevsin ile Gökhan Alkan'ın paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Azade Sancakzade'yi canlandıran Şenay Gürler'in özel hayatı merak konusu oldu. Şenay Gürler hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, başarılı oyuncunun yaşını duyunca ise şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Şenay Gürler rol arkadaşı Yonca Şahinbaş ile arasındaki yaş farkı da dikkat çekti. Bakın Şenay Gürler kaç yaşında çıktı...
13.09.2021 23:46
- Son Güncelleme: 13.09.2021 23:46
Şenay Gürler, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası'nda canlandırdığı Azade Sancakzade karakteri ile büyük beğeni topladı.
Oyunculuk performansı ile milyonların gönlünü fetheden Şenay Gürler'in özel hayatı da merak konusu oldu.
Şenay Gürler hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, başarılı oyuncunun yaşını duyunca ise şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Şenay Gürler rol arkadaşı Yonca Şahinbaş ile arasındaki yaş farkı da dikkat çekti.