Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'den itiraf üstüne itiraf! Hafızasını sildirdi mi? 'İlk benden duyacaksınız' dedi anlattı

Neden Kalp Yarası'nı tercih ettiniz?

- Birçok proje inceledim. Hikâyenin ve senaryonun güçlü olması, yapım şirketinin ve kanalın bu işe özen göstermesi, ekip ve Ayşe karakteri Kalp Yarası'nı tercih etme sebebim oldu.

- Senaryoyu okuduğunuzda ne düşündünüz? Sizi etkileyen şey neydi?

- Dramı ve hikayesi çok güçlü bir proje diye düşündüm. Beni en çok etkileyen Ayşe oldu. Ayşe, güçlü bir kadın karakter... Çok yönlü, birden fazla işi aynı anda yapabilen sorumluluk sahibi, sıcak, samimi, bazen eğlenceli ve bizden biri...

- Karakter özelinde Ayşe ile benzer yanlarınız var mı?

- Ayşe, her şeyi bedel ödeyerek hak etmiş. Zorluklar onun karakterini şekillendirmiş. Hayata, insanlara ve her canlıya pozitif bir karakter. Kendi yolculuğuma baktığımda, benzer taraflarımız çok fazla. İçinde yaşama sevgisi olan, herkesle iletişim kurmayı becerebilen bir karakter. Ayrıca benim gibi tutkulu bir hayvan sever. Motivasyonu, ne olursa olsun kendi ayaklarının üzerinde durmak ve mutlu olmayı başarmak! Onunla empati kurmak ve onu sevmek zor değil bence...