Baş Belası'nın yıldızları Seçkin Özdemir ile İrem Helvacıoğlu memleketiyle şaşırttı! Almanya'da dünyaya gelen İrem aslen bakın nereli

Baş Belası'nın yıldızları Seçkin Özdemir ve İrem Helvacıoğlu memleketiyle şaşırttı! Almanya'da dünyaya gelen İrem Helvacıoğlu ile rol arkadaşı Seçkin Özdemir, Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Baş Belası'nda canlandırdığı karakter ve birbirlerine olan uyumları ile dikkat çekiyor. İşte daha önce de yine Atv'nin dünya çapında ses getiren ve büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da rol alan Seçkin Özdemir ile Sen Anlat Karadeniz'de rol alan İrem Helvacıoğlu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin memleketleri...

11.07.2021 14:49 - Son Güncelleme: 11.07.2021 15:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





