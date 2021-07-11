Baş Belası'nın yıldızları Seçkin Özdemir ile İrem Helvacıoğlu memleketiyle şaşırttı! Almanya'da dünyaya gelen İrem aslen bakın nereli
Baş Belası'nın yıldızları Seçkin Özdemir ve İrem Helvacıoğlu memleketiyle şaşırttı! Almanya'da dünyaya gelen İrem Helvacıoğlu ile rol arkadaşı Seçkin Özdemir, Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Baş Belası'nda canlandırdığı karakter ve birbirlerine olan uyumları ile dikkat çekiyor. İşte daha önce de yine Atv'nin dünya çapında ses getiren ve büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da rol alan Seçkin Özdemir ile Sen Anlat Karadeniz'de rol alan İrem Helvacıoğlu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin memleketleri...
Heyecanı doruklara taşıyan ATV'nin yeni dizisi Baş Belası 4. bölüm ve dizinin başrol oyuncuları sosyal medya gündeminde. Bu akşam Baş Belası'nda neler olacak? Şahin'in verdiği tutanak yüzünden işinden olacağını düşünen İpek, Şahin'in kararını değiştirmek için uğraşır. Tutanağı çoktan değiştirmiş olan Şahin, İpek'e bu gerçeği söylemez ve vakaya karışmaması şartı koyar. İpek çaresizce büroya gelen yeni vakadan uzak dururken gerçeği öğrenir. Hemen olay yerine gider. Bu yeni vakada İpek'in dikkatini çeken detay Şahin'in geçmişine kapı aralamaktadır.
İpek vakanın peşine düştüğünde Şahin'in geçmişteki büyük sırrını öğrenir. Artık İpek, Şahin'in sert mizacı ve duvarlarının sebebini biliyordur. Ancak Şahin'le bu konuyu konuşmak istediğinden beklemediği çok sert bir tepki alır. Diğer yandan Nazlı boşanma davasında istediği mal paylaşımını yapabilmek için Birol'a bir oyun hazırlar. İpek, Şahin'in geçmiş sırrının ve o sırla bağlantılı eski bir vakanın izini sürerken her zamanki gibi yine başını derde sokar.